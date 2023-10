Se préparer à l'impact : comment l'éclipse solaire testera les réseaux électriques

By

Cet article examine la prochaine éclipse solaire annulaire et son impact potentiel sur les réseaux électriques aux États-Unis. Alors que l’éclipse devrait passer au-dessus de plusieurs points chauds solaires clés, notamment la Californie et le Texas, les opérateurs de réseau se préparent à une baisse significative de la capacité solaire, ce qui pourrait présenter des difficultés pour répondre à la demande d’électricité.

Depuis la dernière éclipse solaire de 2017, l’énergie solaire est devenue beaucoup plus dominante dans le mix énergétique américain. La Californie, par exemple, a vu sa capacité de production d'énergie solaire doubler, et le soleil fournit désormais régulièrement plus de la moitié des besoins de l'État à midi. En conséquence, la réduction de la production solaire pendant l’éclipse pourrait constituer un test important pour le réseau.

Selon les estimations des opérateurs de réseau, plus d'un tiers de la capacité solaire du pays pourrait être indisponible à un moment donné pendant l'éclipse, ce qui pourrait avoir un impact sur la capacité d'alimenter environ 20 millions de foyers. Le défi pour les opérateurs de réseau est double : trouver des sources d’énergie alternatives pour combler le vide pendant l’éclipse et augmenter progressivement la production solaire une fois l’éclipse terminée.

Les opérateurs de réseau de Californie et du Texas, où l'éclipse aura un impact significatif, se préparent à l'événement depuis des mois. Pour gérer la production solaire réduite, les opérateurs devront peut-être allumer les centrales au gaz naturel plus tôt dans la journée et utiliser des batteries à l’échelle du réseau qui ont été chargées pendant la nuit. Cependant, l’augmentation rapide de la production d’électricité une fois l’éclipse terminée présente un autre défi, car les taux de rampe dépasseront les niveaux normaux.

Malgré ces défis, les responsables du réseau sont confiants dans leurs préparatifs et estiment que le réseau est bien préparé pour faire face à l'éclipse. La coordination entre les centrales électriques et la possibilité d'exploiter des ressources alternatives dans les États voisins offrent une certaine flexibilité dans la gestion de l'impact de l'éclipse. Cependant, le Texas, qui exploite son propre réseau isolé, pourrait être confronté à des défis uniques pour faire face à la perte de production solaire.

Outre l’impact sur l’énergie solaire, l’éclipse devrait également avoir des effets secondaires, tels qu’une diminution des températures et une réduction des turbulences de l’air. Ces facteurs pourraient également avoir un impact sur la production d’énergie éolienne. Néanmoins, les gestionnaires de réseau sont optimistes quant à leur capacité à relever les défis posés par l’éclipse et à maintenir un approvisionnement électrique stable.

