Les souris peuvent-elles apprendre une nouvelle chanson ?

Pendant des années, les chercheurs ont cru que les chants des souris étaient instinctifs et figés. Cependant, en 2012, une équipe de neurobiologistes de l’Université Duke a mené une expérience pour tester cette hypothèse. Les chercheurs ont sourd chirurgicalement cinq souris et comparé leurs chants à ceux de souris entendantes. Ils ont constaté que les chants des souris devenues sourdes devenaient dégradés et méconnaissables, ce qui indique que la capacité de s'entendre et d'entendre les autres est cruciale pour le chant d'une souris.

Cette expérience a fourni des indices sur les origines du langage, qui a longtemps été considéré comme « le problème le plus difficile de la science ». Bien que l’apprentissage vocal ait été observé chez des espèces telles que les oiseaux chanteurs et les baleines, les scientifiques pensaient que ces capacités n’étaient pas liées au langage humain. La découverte de l’apprentissage vocal chez la souris suggère que la capacité critique du langage pourrait exister sur un continuum.

D’autres découvertes ont encore brouillé la frontière entre la communication humaine et animale. Les tortues qui produisent des sons et y répondent, les larves de coraux capables d'entendre des récifs sains et les plantes capables de détecter les sons ont toutes été étudiées. Ces découvertes suggèrent que l’intention et le sens peuvent être trouvés dans les sons non humains, ce qui témoigne de l’émergence de structures fondées sur des règles dans le langage.

Pendant des siècles, la langue a été considérée comme une caractéristique unique de l’être humain, qui nous distingue des autres espèces. Cette croyance a justifié notre domination sur les animaux et a fait de l’évolution du langage un mystère. Cependant, les experts en linguistique, en biologie et en sciences cognitives soupçonnent désormais que le langage pourrait avoir des composants communs à plusieurs espèces, mettant ainsi en lumière la vie intérieure des animaux et notre propre histoire évolutive.

Source: Le New York Times

Définitions:

– Apprentissage vocal : La capacité d’apprendre et de produire des sons par l’imitation et la pratique.

– Sonogramme : représentation visuelle du son, montrant la fréquence et l’intensité des différents composants.

– Neurobiologiste : Scientifique qui étudie le système nerveux et sa relation avec le comportement.

– Cétacés : Mammifères marins, dont les dauphins et les baleines.

– Pinnipèdes : Mammifères marins, dont les phoques et les lions de mer.

– Cerveau antérieur : Partie antérieure du cerveau, responsable des fonctions cognitives supérieures.

– Pont terrestre submergé : Une connexion terrestre entre deux masses continentales qui est sous l’eau en raison de l’élévation du niveau de la mer.