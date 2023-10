Le fructose identifié comme un « interrupteur de survie » lié à l’obésité, selon une étude

Des chercheurs du campus médical Anschutz de l’Université du Colorado ont identifié le fructose comme un facteur central dans le développement de l’obésité. Dans une étude récente publiée dans Philosophical Transactions, ils examinent le rôle exact que joue le fructose dans la prise de poids et son lien avec des maladies telles que le diabète et la stéatose hépatique.

Le fructose, qui est principalement consommé sous forme de sucre de table et de sirop de maïs à haute teneur en fructose dans la société occidentale, est connu pour contribuer à l'obésité. Cependant, cette étude fournit un argument complet sur la manière dont le fructose est à l’origine de l’obésité et des problèmes métaboliques. Les chercheurs proposent que le fructose fonctionne comme un « interrupteur de survie », stockant du carburant au cas où les ressources deviendraient rares.

L’étude révèle que le fructose stimule la prise alimentaire et diminue le métabolisme énergétique au repos, de la même manière qu’un animal se prépare à hiberner. De plus, il endommage les mitochondries et peut entraîner des affections telles qu’une pression artérielle élevée, une résistance à l’insuline et une stéatose hépatique. Il a été démontré que l’administration de fructose provoque une prise de poids et des troubles métaboliques.

En examinant les effets du fructose sur la prise de poids et les problèmes métaboliques, les chercheurs ont avancé une nouvelle hypothèse mettant en évidence le rôle spécifique que joue le fructose dans l’apparition de l’obésité. Cette hypothèse s'inspire des expériences de nos ancêtres et des animaux en hibernation pour comprendre comment le fructose affecte notre corps.

Cette étude apporte de précieux éclairages sur les effets néfastes du fructose sur notre santé et souligne la nécessité d’en limiter la consommation. En comprenant les mécanismes par lesquels le fructose contribue à l’obésité et aux maladies métaboliques, les chercheurs peuvent développer des interventions ciblées pour prévenir et traiter ces affections à l’avenir.

La source:

« L'hypothèse de survie du fructose pour l'obésité » par Richard J. Johnson, Miguel A. Lanaspa, L. Gabriela Sanchez-Lozada, Dean Tolan, Takahiko Nakagawa, Takuji Ishimoto, Ana Andres-Hernando, Bernardo Rodriguez-Iturbe et Peter Stenvinkel, 24 juillet 2023, Transactions philosophiques de la Royal Society B Sciences biologiques. DOI : 10.1098/rstb.2022.0230