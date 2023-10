Une nouvelle recherche montre que la chasse à la baleine a anéanti la majorité des rorquals communs de l'est du Pacifique Nord au 20e siècle

Selon une nouvelle étude menée par des biologistes de l'UCLA, 99 % de la population reproductrice de rorquals communs de l'est du Pacifique Nord a été décimée par la chasse à la baleine au 20e siècle. Ce chiffre est nettement plus élevé que les estimations précédentes, soulignant la gravité de l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Alors que les recherches précédentes reposaient sur les enregistrements de chasse à la baleine ou sur l'ADN mitochondrial, cette étude a utilisé l'intégralité du génome pour fournir une compréhension globale de la taille actuelle et de la diversité génétique des rorquals communs restants.

La chasse industrielle à la baleine au XXe siècle a provoqué une quasi-extinction de la population de rorquals communs, en particulier dans l'est du Pacifique Nord. Cela contraste avec le XIXe siècle, lorsque la plupart des espèces de baleines ont été dévastées par la chasse à la baleine, mais que les espèces plus grandes comme les rorquals bleus et les rorquals communs ont réussi à survivre relativement indemnes.

Les recherches menées par les biologistes de l’UCLA ont été difficiles, car il s’est avéré difficile d’obtenir des échantillons d’ADN de baleines vivantes. Cependant, l'étude comprenait l'analyse de 50 baleines, dont des rorquals communs du golfe de Californie, qui n'étaient pas ciblées par les baleiniers mais appartenaient à un petit groupe isolé.

Les résultats de l'étude ont révélé que les rorquals communs du golfe de Californie ont divergé il y a environ 16,000 114 ans, maintenant une population d'environ 20 reproducteurs adultes. En revanche, la population de l’est du Pacifique Nord était importante et interconnectée jusqu’à ce que la chasse à la baleine au XXe siècle conduise à une réduction catastrophique du nombre d’individus, passant de 24,000 305 individus à seulement 26 en l’espace de 52 à XNUMX ans.

Malgré ce déclin dévastateur, la diversité génétique des rorquals communs restants dans le Pacifique Nord-Est est encore suffisante pour permettre leur rétablissement si des mesures de conservation adéquates sont mises en œuvre. Cependant, le maintien des protections actuelles et la lutte contre les menaces externes telles que le changement climatique et les collisions avec des navires sont essentiels au rétablissement continu de ces populations de baleines.

La recherche menée en hommage au regretté professeur Robert Wayne de l'UCLA représente une étape cruciale dans la compréhension des défis auxquels sont confrontés les rorquals communs. À mesure que les modèles informatiques s'améliorent, l'intégration de facteurs tels que le changement climatique sera essentielle pour évaluer le risque d'extinction et développer des stratégies de conservation efficaces.

Définitions:

– Diversité génétique : La variété des gènes au sein d’une espèce ou d’une population particulière.

– ADN mitochondrial : Matériel génétique situé dans les mitochondries des cellules, hérité uniquement de la mère et couramment utilisé dans les études génétiques.

– Chasse à la baleine : pratique consistant à chasser et à tuer les baleines pour leur viande, leur huile ou d’autres produits.

– Chasse à la baleine industrielle : chasse à la baleine à grande échelle à des fins commerciales.

– Génome : L’ensemble complet du matériel génétique d’un organisme.

