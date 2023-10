La rémanence d’une collision massive révèle la naissance potentielle d’une nouvelle planète

By

Les astronomes ont fait une observation révolutionnaire d’une rémanence potentielle d’une collision massive entre deux planètes géantes. L'étoile ASASSN-21qj, située à 1,800 XNUMX années-lumière de la Terre, a présenté des scintillements et des changements dans la lumière visible au cours de quelques mois. L'astronome amateur Arttu Sainio a remarqué que l'émission de lumière infrarouge de l'étoile avait augmenté au cours des années précédant son atténuation.

Les chercheurs proposent que ces observations puissent s'expliquer par une collision cataclysmique entre deux planètes. On pense que de tels impacts géants sont courants dans les dernières étapes de la formation des planètes et jouent un rôle crucial dans la détermination de la taille, de la composition et de l’état thermique des planètes. Cependant, les preuves directes de telles collisions sont jusqu’à présent rares.

La collision aurait libéré une quantité importante d’énergie, provoquant une surchauffe et une vaporisation de la matière provenant des planètes en collision. Cela a abouti à une masse de matière chaude et incandescente qui était plusieurs fois plus grande que les planètes d’origine. Le télescope spatial WISE de la NASA a observé l'éclaircissement infrarouge d'ASASSN-21qj, bien qu'il ait probablement manqué le premier éclair de lumière provoqué par l'impact.

Au fil du temps, le corps planétaire élargi produit par la collision se refroidira et rétrécira, ressemblant finalement à une nouvelle planète. L'impact aurait également créé des panaches de débris, dont certains se sont condensés en nuages ​​de glace et de cristaux de roche qui sont passés entre la Terre et ASASSN-21qj, provoquant une atténuation erratique de l'étoile.

Sur la base de ces observations, les chercheurs estiment que les planètes impliquées dans la collision avaient une masse plusieurs fois supérieure à celle de la Terre et une taille potentiellement similaire à celle de Neptune. La température du corps après l'impact est estimée à environ 700°C, ce qui indique que les corps entrés en collision contenaient des éléments à faible température d'ébullition, comme de l'eau.

Cette découverte offre une occasion unique d'assister à la naissance d'un nouveau monde et de mieux comprendre la formation des planètes. Une étude plus approfondie de ce système stellaire pourrait faire la lumière sur les mécanismes à l’origine de la formation des planètes et de l’existence de géantes de glace dans des régions lointaines. Les résultats publiés dans Nature offrent des possibilités fascinantes pour comprendre les processus qui façonnent notre propre système solaire.

Définitions:

1. Collision cataclysmique : Un impact à haute énergie entre des corps célestes.

2. Impacts géants : collisions qui se produisent lors des dernières étapes de la formation des planètes et influencent les caractéristiques des planètes.

3. Lumière infrarouge : rayonnement électromagnétique de longueurs d’onde plus longues que la lumière visible, souvent associé à la chaleur.

4. Géantes de glace : Planètes composées principalement de matières volatiles, comme l'eau ou l'ammoniac, et entourées d'une épaisse couche de gaz.

Sources : Le Gardien, Nature