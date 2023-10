La naissance d'une nouvelle planète : observer les conséquences d'une collision planétaire

Les astronomes ont potentiellement détecté les conséquences d'une collision massive entre deux planètes géantes, un phénomène qui pourrait conduire à la création d'une nouvelle planète. Cette observation offre une occasion rare d’assister à la naissance d’une planète en temps réel et met en lumière le processus de formation des planètes.

En décembre 2021, les astronomes ont remarqué un scintillement inhabituel provenant d’une étoile semblable au soleil située à environ 1,800 21 années-lumière de la Terre. L'étoile, connue sous le nom d'ASASSN-XNUMXqj, a présenté des changements dans sa lumière visible sur plusieurs mois, disparaissant parfois presque avant de retrouver sa luminosité d'origine. Ce phénomène de gradation est souvent attribué au passage de matière entre l’étoile et la Terre.

Cependant, c’est un astronome amateur nommé Arttu Sainio qui a fait remarquer une observation significative. Il a noté que deux ans et demi avant la disparition de l'étoile, l'émission de lumière infrarouge provenant de son emplacement avait augmenté d'environ 4 %. Cela a soulevé la question de savoir si ces deux ensembles d’observations étaient liés et ce qui pourrait se passer autour d’ASASSN-21qj.

Dans une étude publiée dans Nature, les chercheurs proposent que les observations s'expliquent par une collision cataclysmique entre deux planètes. Les impacts géants jouent un rôle crucial dans la formation des planètes, déterminant leurs tailles, compositions, états thermiques et modèles orbitaux. Bien que de telles collisions soient considérées comme responsables de divers phénomènes dans notre système solaire, les preuves directes d’impacts géants en cours dans la galaxie sont rares.

Selon les chercheurs, la collision aurait libéré plus d’énergie dans les premières heures que l’étoile elle-même n’en émet. L'impact aurait créé une masse de matière chaude et lumineuse beaucoup plus grande que les planètes d'origine, ce qui explique l'éclaircissement infrarouge observé par le télescope spatial WISE de la NASA. Le corps planétaire élargi produit par la collision mettra des millions d’années à se refroidir et à rétrécir, pour finalement former une nouvelle planète.

La collision aurait également éjecté des débris sur différentes orbites autour de l’étoile, dont une fraction se serait vaporisée et formerait des nuages ​​de minuscules cristaux de glace et de roche. Ce nuage de matière aggloméré a obstrué la lumière visible de l’étoile, provoquant une atténuation erratique. Les chercheurs supposent que la collision impliquait deux mondes semblables à Neptune et riches en glace.

L’étude de ce système stellaire pourrait fournir des informations précieuses sur le processus de formation des planètes. Les chercheurs estiment que le corps post-impact devait avoir des centaines de fois la taille de la Terre, ce qui suggère que les planètes en collision avaient plusieurs fois la masse de la Terre et étaient peut-être de taille similaire à celle d'Uranus et de Neptune. La température du corps après l'impact est estimée à environ 700°C, ce qui indique la présence d'éléments à faible température d'ébullition, comme l'eau.

D'autres observations utilisant des télescopes comme le JWST de la NASA permettront aux scientifiques d'examiner le nuage de débris, de déterminer la taille et la composition des particules, d'étudier la chimie du corps après l'impact et de suivre son processus de refroidissement. Cette observation à long terme permettra aux chercheurs d’assister à l’évolution du système et d’élargir notre compréhension des impacts géants et des systèmes planétaires.

En conclusion, la détection d’une collision planétaire et la formation ultérieure d’une nouvelle planète offrent une occasion unique d’assister à la naissance d’un monde en temps réel. Ces observations contribueront à notre connaissance des processus de formation des planètes et fourniront des informations précieuses sur la dynamique des systèmes planétaires.

Sources:

– Article original : The Conversation (licence Creative Commons)

– Image : Pixabay