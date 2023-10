Le « Cercle de feu » : une éclipse annulaire spectaculaire qui balayera les Amériques

Le samedi 14 octobre, les observateurs du ciel des Amériques auront droit à un spectacle éblouissant alors qu'une éclipse annulaire ornera le ciel. L'éclipse débutera à 09h13 PDT dans l'Oregon et traversera plusieurs États des États-Unis, dont le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas. Il sera également visible dans certaines régions de Californie, de l'Idaho, du Colorado et de l'Arizona avant de passer dans le golfe du Mexique. L'éclipse se poursuivra ensuite à travers le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, pour se terminer au coucher du soleil sur l'océan Atlantique.

Une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est plus éloignée de la Terre et n’obscurcit que partiellement le Soleil, créant un superbe anneau de feu autour du disque lunaire sombre. L’éclipse se déroulera par étapes, en commençant par une éclipse solaire partielle lorsque la lune commencera à passer devant le soleil. Alors que la lune recouvre entièrement le soleil, la phase d’annularité commence, mettant en valeur l’effet emblématique de « l’anneau de feu ». Au cours de cette phase, on peut observer un phénomène appelé « perles de Baily », qui sont des gouttelettes de lumière qui forment un arc autour de la lune en raison du bord inégal du disque lunaire.

L'éclipse maximale se produit lorsque la Lune recouvre complètement le centre du disque solaire, créant ainsi un anneau de feu brillant. L'annularité peut durer entre 4 et 5 minutes, selon le lieu. Après cela, la lune s’éloignera du soleil, marquant la fin de l’annularité et démarrant la deuxième phase d’éclipse partielle. Tout au long de l'événement, il est crucial d'observer le soleil en toute sécurité en utilisant des lunettes spécialisées pour l'éclipse ou en projetant l'image sur une feuille de carton.

Cette éclipse annulaire de 2023 est le précurseur d’un autre événement céleste qui captivera les Amériques : une éclipse totale de Soleil le 8 avril 2024. Alors marquez vos calendriers et préparez-vous à être témoin de la beauté impressionnante de ces spectacles célestes.

Définitions:

– Éclipse annulaire : éclipse dans laquelle la lune est plus éloignée de la Terre et n’obscurcit que partiellement le soleil, créant un effet d’anneau de feu.

– Perles de Baily : Gouttelettes de lumière qui forment un arc autour de la lune lors d'une éclipse annulaire, provoquée par le bord irrégulier du disque lunaire.

– Éclipse solaire partielle : lorsque la Lune, la Terre et le soleil ne sont pas parfaitement alignés, ce qui fait que la Lune ne couvre qu'une partie du disque solaire.

– Eclipse totale de Soleil : Lorsque la lune bloque complètement la face du soleil.

