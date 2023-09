La dernière super lune de l'année illuminera le ciel le 29 septembre

La dernière super lune de l'année ornera le ciel nocturne le vendredi 29 septembre. Une super lune est un phénomène dans lequel la pleine lune apparaît plus grande et plus brillante que d'habitude. Elle peut être jusqu’à 14 % plus grande et 30 % plus brillante que la lune la plus faible de l’année. Cela se produit parce que la Lune se trouve à son point le plus proche de la Terre, appelé périgée, selon la NASA.

Ce qui rend cette super lune à venir encore plus spéciale, c’est qu’elle coïncide avec la lune des récoltes. La lune des récoltes est la pleine lune qui se produit la plus proche du premier jour de l’automne. On l'appelle ainsi parce qu'elle tombe généralement au moment où les agriculteurs de l'hémisphère nord sont prêts à récolter leurs récoltes.

Pendant la lune des récoltes, la lune peut prendre des teintes jaune foncé, orange ou rouge, surtout lorsqu’elle se lève pour la première fois à l’horizon. Le meilleur moment pour observer la taille époustouflante de la super lune est au lever de la lune. Lorsque la lune est proche de l’horizon, des objets tels que des arbres et des rochers donnent une impression d’échelle, la faisant paraître encore plus grande.

Selon la NASA, la lune semble plus grande au lever de la lune qu’à tout autre moment. Et quand cela coïncide avec une super lune, le spectacle devient encore plus impressionnant. Par conséquent, si vous souhaitez profiter pleinement de la super lune des récoltes de cette année, assurez-vous de planifier votre observation au lever de la lune, soit environ 7h00, heure locale. Pour connaître l’heure exacte du lever de la lune pour votre emplacement le 29 septembre, consultez TimeandDate.

Alors marquez vos calendriers et préparez-vous à assister à la dernière super lune de 2023. Ce sera un spectacle à voir et une occasion parfaite de s’émerveiller devant la beauté de notre compagnon céleste.

Sources : NASA, heure et date