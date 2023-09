Les esclaves africains ont joué un rôle vital dans les débuts de l’industrie bovine dans les Amériques

By

Une nouvelle étude analysant l’ADN des os et des dents de bétail suggère que certains des premiers cowboys des Amériques étaient des esclaves africains. Ces Africains ont apporté avec eux de précieuses pratiques d'élevage qui ont été cruciales pour le succès des élevages de bétail dans la région.

Avant l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492, les vaches n’y existaient pas. Colomb a amené du bétail avec lui lorsqu'il a établi une colonie espagnole à Hispaniola, l'île des Caraïbes qui comprend Haïti et la République dominicaine. Les Européens croyaient que les premiers troupeaux de bovins des Amériques provenaient de cheptels européens importés des îles Canaries, sous contrôle espagnol, au large des côtes africaines. La progéniture de ces bovins était ensuite envoyée dans des pays comme le Mexique, le Panama et la Colombie.

Cependant, de nouvelles recherches sur l’ADN remettent en question cette compréhension traditionnelle. L'étude, publiée dans Scientific Reports, a analysé l'ADN de 21 bovins provenant de cinq sites archéologiques datant du XVIe au XVIIIe siècle. Alors que sept premiers échantillons de bovins liaient leurs origines principalement à l'Europe, un spécimen provenant d'un site au Mexique montrait une lignée rare probablement originaire d'Afrique. Cela suggère que certains des premiers bovins des Amériques ont été importés directement d’Afrique par le biais de la traite négrière.

À mesure que l’élevage de bétail se développait dans les Amériques, les historiens pensent que les marchands d’esclaves ciblaient spécifiquement les communautés d’éleveurs d’Afrique de l’Ouest et les emmenaient de force avec leur bétail. Ces éleveurs africains qualifiés ont joué un rôle important dans le succès de l’industrie de l’élevage de bétail. Ils ont peut-être inventé des pratiques telles que le lasso du bétail avec des selles spéciales, contribuant ainsi à l'expansion de l'industrie dans les Caraïbes, au Mexique et dans le sud des États-Unis.

Cette recherche met en évidence l'importance des Africains et de leur bétail dans les réseaux commerciaux espagnols. Sans les connaissances et l’expertise des éleveurs africains asservis, l’industrie espagnole de l’élevage de bétail n’aurait peut-être pas prospéré comme elle l’a fait. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer la relation entre le bétail importé dans différentes régions du début du colonialisme espagnol, comme la Floride, la Géorgie et la Caroline du Nord.

Sources:

Article original : Science en direct

Article scientifique : rapports scientifiques