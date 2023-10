Libérer le potentiel de la désextinction moléculaire pour lutter contre la résistance aux antibiotiques

By

La résistance aux antibiotiques constitue une menace imminente pour la santé publique et les chercheurs se tournent vers des solutions innovantes pour faire face à cette crise mondiale. Même si aucune nouvelle classe d’antibiotiques n’est apparue depuis les années 1980, les scientifiques pensent que la clé de la lutte contre la résistance réside peut-être dans les gènes de nos anciens parents. César de la Fuente, professeur de bio-ingénierie à l'Université de Pennsylvanie, et son équipe exploitent la puissance de l'apprentissage automatique et de la désextinction moléculaire pour découvrir de nouveaux antibiotiques.

Les antibiotiques ont révolutionné la médecine, sauvant d’innombrables vies de maladies auparavant incurables. Cependant, la prolifération de bactéries résistantes aux antibiotiques existants a alimenté les inquiétudes. De la Fuente explique que « nous sommes confrontés à une pandémie silencieuse dans laquelle de plus en plus de bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques disponibles ».

S'inspirant de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, de la Fuente a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique pour entraîner un ordinateur à innover au niveau moléculaire. Dans une étude révolutionnaire publiée en 2018, leur algorithme d’IA a réussi à transformer des antibiotiques inefficaces en antibiotiques puissants.

Forte de cette réussite, l’équipe s’est tournée vers nos parents disparus, les Néandertaliens et les Dénisoviens, à la recherche d’anciennes molécules capables de combattre les bactéries résistantes aux antibiotiques. En exploitant les données protéomiques et génomiques de ces humains préhistoriques, ils ont identifié plus de 2,500 XNUMX peptides dotés de propriétés anti-infectieuses.

Adoptant le concept de désextinction moléculaire, de la Fuente et ses collègues ont développé un modèle d'apprentissage automatique pour prédire quels peptides des Néandertaliens et des Dénisoviens pourraient servir d'antibiotiques efficaces. En utilisant la synthèse chimique en phase solide, ils ont assemblé ces peptides et testé leur efficacité contre des bactéries cliniquement pertinentes.

Remarquablement, plusieurs peptides se sont révélés très efficaces pour tuer les bactéries à la fois dans les boîtes de Pétri et dans les modèles animaux. Notamment, un peptide néandertalien, appelé « néanderthaline-1 », a réduit une infection cutanée à des niveaux comparables à un antibiotique standard appelé Polymyxine B.

Bien que la Néanderthaline-1 ne possède pas à elle seule une puissance suffisante pour être un antibiotique, de la Fuente et son équipe la considèrent comme un modèle crucial pour le développement de nouveaux médicaments antimicrobiens. En explorant le potentiel de désextinction moléculaire et en exploitant le réservoir génétique de nos anciens parents, les chercheurs ouvrent des voies sans précédent dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques.

QFP

Qu’est-ce que la désextinction moléculaire ?

La désextinction moléculaire est le concept consistant à extraire du matériel génétique d'organismes disparus et à l'utiliser pour comprendre des processus biologiques anciens ou développer des solutions potentielles à des problèmes contemporains.

Comment les chercheurs ont-ils utilisé l’apprentissage automatique dans leur étude ?

Les chercheurs ont entraîné un ordinateur à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique pour exécuter l’algorithme d’évolution de Darwin au niveau moléculaire. Cette approche a permis à l’ordinateur d’identifier et d’optimiser de nouveaux candidats antibiotiques.

Quels peptides les chercheurs ont-ils découverts et testés ?

Les chercheurs ont découvert plus de 2,500 1 peptides dotés de caractéristiques anti-infectieuses en exploitant des données protéomiques et génomiques des Néandertaliens et des Dénisoviens. Ces peptides ont été synthétisés et testés pour leur capacité à tuer les bactéries cliniquement pertinentes. Un peptide, la néanderthaline-XNUMX, s'est révélé efficace pour réduire une infection cutanée.

Quel est l’impact potentiel de cette recherche ?

Cette recherche ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de nouveaux antibiotiques pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. En examinant le matériel génétique d’organismes disparus, les scientifiques peuvent puiser dans un vaste réservoir génétique et explorer des solutions innovantes aux défis de santé publique.