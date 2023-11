Thales Alenia Space va soutenir le voyage lunaire pionnier de la Turquie

By

Thales Alenia Space, société aérospatiale leader, a remporté un contrat important pour aider la Turquie dans son ambitieuse mission lunaire. La coentreprise, détenue conjointement par Thales et Leonardo, fournira une technologie de communication cruciale pour la première entreprise lunaire turque, AYAP-1.

Dans le cadre du programme spatial national initié par l'Agence spatiale turque, le programme de recherche lunaire AYAP vise à explorer et à recueillir des données précieuses sur notre voisin céleste le plus proche. Tübitak Uzay, le célèbre institut turc de recherche en technologie spatiale, est responsable du développement, de l'intégration, des tests, du lancement et de l'exploitation du vaisseau spatial AYAP-1.

Assurer une communication transparente tout au long de la mission est primordial pour son succès. L'expertise de Thales Alenia Space en technologie aérospatiale sera mise à profit pour la livraison du transpondeur en bande S, un composant essentiel du sous-système de télémétrie, de suivi et de contrôle de l'AYAP-1. Ce transpondeur facilitera la transmission de données cruciales vers la Terre, permettant aux scientifiques et aux chercheurs de suivre de près les progrès du vaisseau spatial et de recueillir des informations inestimables.

Thales Alenia Space possède une expérience louable en matière de fourniture de solutions de pointe pour les missions d'exploration spatiale. Leur approche innovante de la technologie aérospatiale en a fait un partenaire de confiance pour diverses agences spatiales du monde entier. Avec ce partenariat, la poursuite de l'exploration spatiale par la Turquie se renforce encore davantage.

En s'associant à Thales Alenia Space, la Turquie accède à des connaissances de pointe et aux avancées des technologies de communication. Cette collaboration accélérera non seulement les capacités de la Turquie en matière de recherche spatiale, mais favorisera également la coopération internationale dans l'exploration de notre univers.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Thales Alenia Space ?

R : Thales Alenia Space est une joint-venture entre Thales et Leonardo, spécialisée dans les technologies aérospatiales.

Q : Qu’est-ce qu’AYAP-1 ?

R : AYAP-1 est la première mission lunaire de la Turquie dans le cadre du programme de recherche lunaire AYAP.

Q : Quel est le rôle de Thales Alenia Space dans la mission ?

R : Thales Alenia Space fournira le transpondeur en bande S pour le sous-système de télémétrie, de suivi et de contrôle du vaisseau spatial AYAP-1.

Q : Qui est responsable de la mission AYAP-1 ?

R : Tübitak Uzay, l'Institut turc de recherche en technologie spatiale, dirige le développement, l'intégration, les tests, le lancement et l'exploitation du vaisseau spatial AYAP-1.