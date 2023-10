Le lancement du satellite d'observation de la Terre THEOS-2 améliore le système de géo-information de la Thaïlande

L'Agence thaïlandaise de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales (GISTDA) et Airbus ont lancé avec succès le satellite d'observation de la Terre THEOS-2 depuis le port spatial européen en Guyane française. Ce lancement marque une étape importante dans le partenariat entre le GISTDA et Airbus, qui a débuté en 2018 lorsque Airbus a été sélectionné pour développer le système national de géo-information de nouvelle génération de la Thaïlande.

THEOS-2 est le successeur de THEOS-1, le satellite lancé par Airbus en 2008. Bien que sa durée de vie opérationnelle prévue ait dépassé 10 ans, THEOS-1 continue de fournir des images précieuses. Dans le cadre du programme THEOS-2, le système de géo-information du GISTDA bénéficiera désormais des données satellitaires de la constellation Airbus de satellites optiques et radar d'observation de la Terre, dont Pléiades et TerraSAR-X.

Outre THEOS-2, le contrat entre le GISTDA et Airbus comprend le développement de THEOS-2 SmallSAT. Ce satellite plus petit, basé sur la série CARBONITE de Surrey Satellite Technology Limited, a été livré en Thaïlande. Le partenariat implique également un programme complet de renforcement des capacités qui permet aux ingénieurs thaïlandais de participer au développement d'applications, de segments terrestres et du vaisseau spatial SmallSAT.

SSTL, une filiale d'Airbus, a proposé un programme de formation au GISTDA afin de renforcer davantage les capacités de développement de satellites de la Thaïlande. Le programme de formation vise à permettre aux ingénieurs thaïlandais de concevoir, fabriquer, intégrer et tester de petits satellites similaires dans le pays.

Le programme THEOS-2 jouera un rôle central dans le futur système thaïlandais d'observation de la Terre du GISTDA. Les images du satellite prendront en charge diverses applications, notamment la gestion sociale et de la sécurité, la gestion des villes et des corridors économiques, la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes, la gestion de l'eau, la gestion des catastrophes et la gestion agricole.

Dans l'ensemble, le lancement du satellite d'observation de la Terre THEOS-2 renforce les capacités de géo-information de la Thaïlande et ouvre la voie à de futurs progrès dans le développement de la technologie satellitaire dans le pays.

Définitions:

– Agence thaïlandaise de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (GISTDA) : agence gouvernementale thaïlandaise responsable du développement et de l’administration de la technologie spatiale et du système de géo-information en Thaïlande.

– Airbus : une société aérospatiale multinationale européenne spécialisée dans la fabrication d’avions, de satellites et de systèmes de défense.

– Satellite d'observation de la Terre : satellite conçu pour recueillir des informations sur la surface, l'atmosphère et d'autres conditions environnementales de la Terre.

– Fusée Vega : un système de lancement européen extensible développé par l'Agence spatiale européenne (ESA), capable de lancer des charges utiles de petite à moyenne taille dans l'espace.

– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) : société britannique de technologie satellitaire et filiale d'Airbus, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'exploitation de petits satellites.

