Tetra Pak célèbre l'annonce selon laquelle le professeur Anne L'Huillier de l'Université de Lund, leur partenaire de recherche et d'innovation, a reçu le prix Nobel de physique 2023. Le professeur L'Huillier partage le prix avec ses collègues Pierre Agostini et Ferenc Krausz pour leur travail révolutionnaire travailler à la création d’impulsions lumineuses ultracourtes, ce qui permet d’étudier les processus électroniques rapides en attosecondes.

Cette recherche a de vastes implications dans divers domaines, notamment l’électronique et le diagnostic médical. L'Université de Lund et Tetra Pak collaborent depuis longtemps, travaillant ensemble pour favoriser l'innovation et partager les ressources entre le monde universitaire et l'industrie. Ce partenariat favorise une compréhension plus approfondie des problèmes complexes de durabilité auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

Laurence Mott, vice-président exécutif du développement et de la technologie chez Tetra Pak, exprime son enthousiasme et sa fierté de considérer l'Université de Lund comme un partenaire de recherche apprécié. Le prix Nobel est un honneur important dans le monde de la recherche scientifique, et les réalisations du professeur L'Huillier sont une source d'inspiration pour tous.

Par ailleurs, l'industrie de l'emballage en Inde et en Asie a fait preuve d'une résilience et d'une croissance remarquables, dépassant la croissance du PIB du pays, même avec l'inflation. Packaging South Asia, une publication B2B multicanal et une plateforme numérique basée à New Delhi, rend compte des progrès et de la croissance continus de l'emballage responsable dans la région.

Au cours des trois dernières années, la capacité de fabrication de films flexibles en Inde a augmenté de 33 %. Une croissance similaire a été observée dans les monocartons, les ondulations, les emballages de liquides aseptiques et les étiquettes. Malgré des défis tels que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les prix des matières premières et le besoin d'emballages durables, il existe encore un potentiel de croissance important dans l'industrie de l'emballage en Inde et en Asie.

Packaging South Asia couvre l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’emballage, du concept au rayon et au-delà, y compris la collecte et le recyclage des déchets. Leur plateforme cible diverses parties prenantes de l'industrie, notamment les propriétaires de marques, les chefs de produits, les concepteurs d'emballages et les recycleurs.

C'est le moment opportun pour les entreprises de planifier leur participation et leur soutien marketing à la plateforme commerciale dynamique et ciblée fournie par Packaging South Asia. Pour plus d’informations, les entreprises peuvent contacter leurs équipes éditoriales et publicitaires.

