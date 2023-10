La faisabilité de la propulsion électrodynamique pour les engins spatiaux

Lors d'un prochain webinaire organisé par le Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI), Matthew Brunner du US Naval Research Laboratory discutera de la faisabilité de l'utilisation de la propulsion électrodynamique pour les engins spatiaux. Cette technologie consiste à conduire un courant électrique le long d’un long fil, appelé attache, qui relie les extrémités de deux engins spatiaux. Lorsque le vaisseau spatial se déplace le long de sa trajectoire orbitale, le champ magnétique terrestre induit une force de Lorentz entre le champ magnétique et les électrons de l'attache, ce qui entraîne une poussée du vaisseau spatial. Cette méthode ne nécessite pas de sources de carburant traditionnelles.

Le webinaire donnera un aperçu de l'expérience Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat (TEPCE), un CubeSat à trois unités (3U) qui a été développé comme l'un des premiers engins spatiaux autonomes à propulsion électrodynamique. TEPCE visait à explorer le potentiel de la technologie de propulsion électrodynamique et son caractère pratique pour les futures missions d'engins spatiaux.

Matthew Brunner, le conférencier du webinaire, possède une solide expérience en ingénierie aérospatiale et a occupé divers postes au sein du laboratoire de recherche navale des États-Unis. Il se spécialise dans la conception d’engins spatiaux, la mécanique des fluides, la modélisation de systèmes, ainsi que la fabrication additive et le prototypage.

Le S3VI encourage les participants à soumettre des questions avant le webinaire afin de faciliter des réponses plus ciblées et informatives. Ce webinaire vise à fournir des informations précieuses sur l'application potentielle de la propulsion électrodynamique dans les engins spatiaux et ses implications pour l'exploration et les missions spatiales.

Sources : Institut virtuel des systèmes de petits engins spatiaux (S3VI)