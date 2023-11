Une nouvelle recherche révèle huit super-Terres découvertes par TESS

Les scientifiques utilisant le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA ont annoncé la validation de huit nouvelles super-Terres. L'objectif principal de TESS est de détecter les exoplanètes transitant devant des étoiles brillantes à proximité de la Terre, et il a déjà confirmé la présence d'environ 400 exoplanètes. Il existe cependant une longue liste de candidats potentiels en attente de validation, avec près de 6,000 XNUMX candidatures.

Pour valider ces candidates exoplanètes, les chercheurs s’appuient sur d’autres observations et méthodes statistiques. Le projet VaTEST (Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools) utilise des outils statistiques et l'apprentissage automatique pour analyser la grande quantité de données de TESS et identifier les exoplanètes cachées. En distinguant les faux positifs des signaux réels, les scientifiques peuvent non seulement confirmer les exoplanètes mais aussi étudier leur atmosphère plus en détail.

L'étude récente, intitulée « VaTEST III : Validation of 8 Potential Super-Earths from TESS Data », présente les conclusions d'une équipe dirigée par Priyashkumar Mistry, titulaire d'un doctorat. étudiant à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Les chercheurs ont utilisé des données de télescopes au sol, des images haute résolution et l'outil de validation statistique TRICERATOPS pour valider les huit nouvelles Super-Terres.

Il est important de noter que six de ces planètes validées entrent dans la catégorie des « planètes clés ». Dans la science des exoplanètes, une planète clé de voûte aide à expliquer la population globale des exoplanètes et met en lumière le phénomène d’écart de rayon observé dans la distribution des exoplanètes. L'écart de rayon fait référence à la rareté des planètes dont le rayon est compris entre 1.5 et 2 rayons terrestres, ce qui est probablement causé par la perte de masse par photoévaporation due aux émissions de rayons X et UV d'une étoile.

L’étude introduit également le concept de « littoral cosmique », une tendance statistique qui sépare les exoplanètes qui ont conservé leur atmosphère de celles qui l’ont perdue à cause du rayonnement stellaire. Plusieurs des super-Terres récemment validées se trouvent à proximité de ce littoral cosmique, ce qui en fait des cibles précieuses pour les futures études atmosphériques.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre les propriétés de ces super-Terres. Les chercheurs soulignent la nécessité de mesures de masse plus précises et montrent que trois des planètes pourraient se prêter à de telles mesures. De plus, deux des planètes validées, TOI-771b et TOI-4559b, sont des candidates prometteuses pour les études atmosphériques à l'aide du télescope spatial James Webb (JWST). Comprendre les atmosphères des super-Terres peut fournir des informations cruciales sur leur place dans la population des exoplanètes et leur relation avec l'écart du rayon et le littoral cosmique.

