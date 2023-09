Un audio terrifiant refait surface après la catastrophe d’Apollo 1

La catastrophe d'Apollo 1, survenue le 27 janvier 1967, reste l'une des tragédies les plus tristement célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale. Au cours d'un exercice d'entraînement de routine, un incendie s'est déclaré dans le cockpit de la capsule spatiale Apollo 1, entraînant la mort de trois astronautes de la NASA : Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White et Roger B. Chaffee. Récemment, des enregistrements audio capturant les moments terrifiants qui ont précédé la catastrophe ont refait surface, apportant un nouvel éclairage sur cet événement tragique.

Il a été allégué que Grissom avait exprimé ses inquiétudes quant à la conception et à la sécurité du vaisseau spatial avant l'incident. Juste avant que l'incendie ne se déclare, l'équipage a pris une photo sur laquelle ils semblaient s'incliner en prière. La voix de Chaffee peut être entendue sur l'audio s'exclamant : « Nous avons un incendie dans le cockpit. Sortons. Nous brûlons. Les cris d’agonie qui s’ensuivent dressent un tableau saisissant de l’horreur qu’ils ont vécue.

L'incendie aurait pris naissance sous l'un des sièges, et la trappe hermétique et fortement scellée rendait difficile la fuite des astronautes. Malgré leurs efforts et les vaillantes tentatives de l'équipe au sol pour ouvrir les écoutilles, une fumée dense et une chaleur intense ont rendu impossible le sauvetage de l'équipage à temps.

Cet incident dévastateur s’est produit en pleine guerre froide, et même Moscou, rival des États-Unis, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie. Malheureusement, ce n’est pas le seul accident de vol spatial à se produire à cette période de l’année. Des décennies plus tard, les catastrophes de la navette spatiale Challenger et de la navette spatiale Columbia ont eu lieu en janvier et février, coûtant la vie à des astronautes plus courageux.

Pour commémorer les astronautes qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, la NASA organise des cérémonies annuelles. En 2021, le Centre spatial Kennedy en Floride a dévoilé un nouvel hommage à la mission Apollo 1 dans son complexe de visiteurs, honorant le courage et le sacrifice de ces héros tombés au combat.

