Des dizaines de milliers de requins et de raies en voie de disparition capturés par la pêche artisanale en République du Congo

Une étude récente publiée dans la revue Conservation Science and Practice révèle que des dizaines de milliers de requins et de raies en voie de disparition sont capturés chaque année par les pêcheries artisanales au large de la République du Congo. Les chercheurs ont étudié les poissons débarqués à Songolo, qui abrite plus de 60 % des pêcheurs « artisanaux » du pays, qui utilisent de petits bateaux, de petits moteurs, des lignes tirées à la main et des filets.

Sur une période de trois ans, les chercheurs ont enregistré plus de 73,000 98 requins et raies débarqués. La majorité de ces individus étaient des juvéniles et XNUMX % étaient des espèces répertoriées comme vulnérables, en voie de disparition ou en danger critique d'extinction sur la Liste rouge de l'UICN. De plus, l’étude a identifié deux espèces que l’on pensait auparavant localement absentes de la région : le coin africain et l’ange de mer à dos lisse.

L'étude souligne l'importance de la pêche artisanale et son impact sur les moyens de subsistance des pêcheurs et sur la biodiversité. La prédominance des requins et des raies juvéniles dans les captures constitue une triple menace, car elle affecte négativement les pêcheurs en raison de la plus petite taille et de la moindre valeur de ces individus. De plus, la capture de juvéniles les empêche d’atteindre l’âge de reproduction et contribue au déclin des populations de requins et de raies. Enfin, le nombre élevé de juvéniles suggère que la zone pourrait servir de nurserie pour certaines espèces, ce qui rend cruciale la protection de ces habitats contre les activités de pêche.

Les chercheurs recommandent de concevoir des mesures de conservation qui préservent les populations de requins et de raies tout en garantissant la durabilité des moyens de subsistance des pêcheurs. Ces mesures pourraient inclure la réglementation des pratiques de pêche, la limitation de la pêche d'espèces spécifiques pendant les périodes critiques et l'introduction de modifications dans l'équipement de pêche afin de réduire les prises accessoires d'espèces non ciblées.

L'étude souligne la nécessité d'une approche collaborative impliquant les pêcheurs, les chercheurs et les organisations gouvernementales pour créer des stratégies de gestion efficaces. La République du Congo a déjà mis en œuvre ses premières aires marines protégées, soutenues par des chercheurs de l'Université d'Exeter et de la Wildlife Conservation Society. Ces zones protégées visent à sauvegarder les habitats critiques et à soutenir le rétablissement des populations de requins et de raies.

Les recherches menées à Songolo ne représentent qu’une fraction des captures totales de la pêche artisanale du pays. Avec plus de 30 % de la flotte artisanale basée ailleurs que Songolo, le nombre réel de requins et de raies capturés est probablement nettement plus élevé que celui observé dans l'étude. Cela souligne le besoin urgent de poursuivre les efforts de surveillance et de conservation pour protéger ces espèces menacées et leurs habitats.

Sources:

– Science et pratique de la conservation (2023)

– Université d’Exeter