Galaxies adolescentes révélées : chimie inhabituelle et températures étonnantes

Des astrophysiciens de l'Université Northwestern ont mené une étude révolutionnaire à l'aide du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA pour analyser la chimie des galaxies adolescentes lointaines. L'étude, qui fait partie de l'enquête CECILIA, se concentre sur les galaxies qui se sont formées deux à trois milliards d'années après le Big Bang. Les résultats préliminaires, publiés dans The Astrophysical Journal Letters, ont révélé des résultats intrigants.

Au cours d'une période d'observation continue de 30 heures à l'aide du JWST, les chercheurs ont pu capturer les faibles émissions de 23 galaxies lointaines, qui ont ensuite été combinées pour créer une image composite fournissant un spectre plus profond et plus détaillé que ce que les télescopes au sol ont pu atteindre.

L’étude a révélé la présence de huit éléments distincts dans les galaxies adolescentes : l’hydrogène, l’hélium, l’azote, l’oxygène, le silicium, le soufre, l’argon et une surprise inattendue : le nickel. Le nickel, plus lourd que le fer, est connu pour être rare et difficile à observer, même dans les galaxies proches. La présence de nickel soulève des questions sur les conditions et caractéristiques uniques des étoiles au sein de ces galaxies.

Une analyse plus approfondie a également révélé que les galaxies adolescentes étaient étonnamment chaudes par rapport à leurs homologues plus âgées. Les spectres montraient des températures supérieures à 13,350 24,062 °C (XNUMX XNUMX °F), indiquant une température caractéristique plus élevée que celle des galaxies matures. Cette découverte renforce encore l’idée selon laquelle les galaxies adolescentes étaient nettement différentes de leurs homologues plus âgées.

Comprendre la chimie et la température des galaxies au cours de leurs années de formation fournit des informations essentielles sur l'évolution galactique. En examinant « l’ADN chimique » de ces galaxies, les astrophysiciens comprennent mieux comment les galaxies se développent et évoluent au fil des milliards d’années. Ces connaissances permettent également de comprendre pourquoi les galaxies présentent des comportements différents, comme les galaxies rouges et mortes par rapport à celles qui sont encore en train de former activement des étoiles comme notre Voie lactée.

Les prochaines études de l’enquête CECILIA visent à approfondir les détails complexes de la formation et de l’évolution des galaxies, fournissant ainsi une ressource précieuse pour faire progresser notre compréhension du cosmos et de sa riche histoire.

QFP

Qu’est-ce que l’Enquête CECILIA ?

L'enquête CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) est un programme qui utilise le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA pour étudier la chimie des galaxies lointaines. Son objectif est de mieux comprendre la croissance et l’évolution des galaxies sur des milliards d’années.

Pourquoi les galaxies adolescentes intéressent-elles les scientifiques ?

Les galaxies adolescentes se sont formées au début de l’univers, quelques milliards d’années après le Big Bang. L'étude de ces galaxies fournit des informations précieuses sur la façon dont les galaxies grandissent, changent et évoluent au fil du temps.

Que peut révéler le spectre d’une galaxie ?

Le spectre d'une galaxie, ou son « ADN chimique », peut révéler des détails cruciaux sur la composition et l'évolution de la galaxie. Il peut fournir des informations sur les éléments présents dans la galaxie et offrir un aperçu de ses comportements passés et futurs.

Pourquoi les découvertes de nickel dans les galaxies adolescentes ont-elles été surprenantes ?

Le nickel est un élément rare et difficile à observer, même dans les galaxies proches. Sa présence dans les galaxies adolescentes suggère des conditions uniques au sein de ces galaxies qui permettent l'observation du nickel. Cette découverte soulève des questions sur les caractéristiques des étoiles au sein de ces galaxies.

Quelles informations les températures chaudes dans les galaxies adolescentes fournissent-elles ?

Les températures considérablement plus élevées observées dans les galaxies adolescentes par rapport aux galaxies matures indiquent que ces galaxies avaient des caractéristiques différentes au cours de leurs années de formation. La température et la chimie des gaz dans les galaxies sont intrinsèquement liées, et la compréhension de ces deux aspects permet de comprendre les complexités de l’évolution galactique.