Galaxies adolescentes : démêler la chimie de l’adolescence cosmique

Une étude récente menée par des astrophysiciens de l'Université Northwestern, utilisant les données du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, met en lumière la composition chimique des « galaxies adolescentes ». Ces galaxies, qui se sont formées environ deux à trois milliards d’années après le Big Bang, se sont révélées particulièrement chaudes et contiennent des éléments inattendus, comme le nickel, notoirement difficiles à observer.

Les résultats de cette étude, qui seront publiés dans The Astrophysical Journal Letters, font partie de l’enquête en cours sur l’évolution chimique contrainte à l’aide de lignes ionisées dans les aurores interstellaires (CECILIA). Dirigés par Allison Strom de l'Université Northwestern, les chercheurs visent à comprendre comment les galaxies ont évolué au cours de l'histoire cosmique.

Strom compare les galaxies adolescentes aux adolescents humains, affirmant que les deux connaissent des poussées de croissance et changent au cours de leurs années de formation. En étudiant l’ADN chimique de ces galaxies au cours de leur phase d’adolescence, les chercheurs apprennent comment elles ont grandi et comment elles continueront d’évoluer. L'enquête CECILIA se concentre sur l'observation des spectres de galaxies lointaines, en examinant la quantité de lumière sur différentes longueurs d'onde. Ces informations révèlent les éléments clés présents dans les galaxies, aidant ainsi les astrophysiciens à comprendre les activités galactiques passées et futures.

L'étude menée par Strom et ses collaborateurs impliquait l'utilisation du JWST pour observer 33 galaxies adolescentes distantes en continu pendant 30 heures. Ils ont ensuite combiné les spectres de 23 de ces galaxies pour créer une image composite, fournissant une compréhension plus profonde et plus détaillée que n’importe quel télescope au sol pourrait offrir. Le spectre obtenu a réservé quelques surprises, notamment la présence de nickel, un élément difficile à observer en raison de sa rareté.

En outre, l’étude a révélé que les galaxies adolescentes ont des températures plus élevées que leurs homologues plus matures. Cela indique que les galaxies étaient sensiblement différentes et ont connu des conditions uniques au cours de leur adolescence. Strom souligne le lien intrinsèque entre la température et la chimie des galaxies, suggérant que les différences observées sont une manifestation de l'ADN chimique distinct des galaxies.

Cette recherche contribue à notre compréhension de l’évolution stellaire, en fournissant un aperçu de la façon dont les galaxies grandissent et évoluent au fil du temps. En étudiant les galaxies adolescentes, les scientifiques espèrent découvrir les processus qui façonnent des galaxies comme notre propre Voie lactée et déterminer pourquoi certaines semblent « rouges et mortes » tandis que d’autres continuent de former des étoiles.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’Enquête CECILIA ?

L'enquête CECILIA est un programme qui utilise le télescope spatial James Webb de la NASA pour étudier la chimie des galaxies lointaines. En analysant le spectre de ces galaxies, les chercheurs apprennent leur composition chimique et leur évolution au fil du temps.

Quelle est l’importance d’étudier les galaxies adolescentes ?

Les galaxies adolescentes représentent une phase cruciale de l’évolution galactique, où se produisent une croissance et des changements importants. En étudiant l’ADN chimique de ces galaxies, les astrophysiciens peuvent mieux comprendre les processus qui façonnent les galaxies et en quoi elles diffèrent les unes des autres.

Pourquoi la présence de nickel dans les galaxies adolescentes est-elle surprenante ?

Le nickel est un élément rare et difficile à observer. Sa présence dans les galaxies adolescentes suggère des conditions ou des caractéristiques uniques au sein de ces galaxies, mettant en lumière les comportements et les processus des étoiles dans l'environnement galactique.

Pourquoi les galaxies adolescentes sont-elles plus chaudes que les galaxies plus matures ?

Les températures plus élevées observées dans les galaxies adolescentes fournissent une preuve supplémentaire de leur ADN chimique distinct. La température et la chimie des gaz dans les galaxies sont intrinsèquement liées, mettant en valeur les différentes conditions et environnements vécus au cours de leur adolescence.