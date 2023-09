Galaxies absorbantes : nouvelles découvertes grâce à l’absorption de la lumière

Grâce au télescope spatial Hubble, les astronomes du Cosmic Dawn Center ont fait une découverte révolutionnaire d'une galaxie qui ne peut être observée qu'à travers la lumière qu'elle absorbe plutôt qu'elle n'émet. Cette galaxie, située il y a près de 11 milliards d'années, fait partie d'un groupe primitif qui pourrait ressembler plus tard à notre propre groupe local.

Généralement, les galaxies sont détectées grâce à la lumière qu’elles émettent ou réfléchissent. Cependant, si une galaxie est située le long de la ligne de mire d’une source de lumière plus éloignée et plus brillante, elle absorbera une partie de la lumière de cette source. Cette absorption est due aux particules de gaz et de poussière présentes entre les étoiles de la galaxie. En analysant le spectre de la source de lumière de fond, les astronomes peuvent observer des « trous » d’absorption distincts qui révèlent la présence d’une galaxie au premier plan.

La lumière absorbée fournit des informations sur les caractéristiques physiques de la galaxie absorbante. Dans ce cas, la source de fond brillant est probablement un quasar, le noyau d’une galaxie dotée d’un trou noir supermassif. Malgré les difficultés liées à l’observation d’une galaxie émettant sa propre lumière devant un quasar brillant, les astronomes ont réussi à détecter plusieurs de ces absorbeurs.

Dans leur étude la plus récente, l’équipe s’est concentrée sur un quasar particulièrement rouge, fortement rougi par un absorbeur situé il y a près de 11 milliards d’années. Cet absorbeur, qui absorbe beaucoup plus de lumière que les autres, suggère qu'il s'agit d'une galaxie mature semblable à la Voie lactée. Bien qu’ils n’aient pas pu détecter une contrepartie lumineuse de l’absorbeur, les chercheurs ont découvert une autre galaxie proche qui pourrait faire partie du premier groupe.

Les observations de la lumière absorbée indiquent que la poussière de la galaxie du premier plan ressemble à la poussière observée dans notre Voie Lactée et dans les galaxies voisines. Cette découverte met en lumière la composition et la nature des galaxies tout au long de l’histoire cosmique.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence le rôle important de l’absorption de la lumière dans la découverte des secrets cachés des galaxies lointaines. En utilisant cette méthode complémentaire, les astronomes peuvent élargir notre compréhension de l’univers primitif et de la formation des groupes de galaxies.

