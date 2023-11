L'hypersalinité, caractérisée par une concentration élevée de sel dans l'eau, constitue un défi pour de nombreux organismes aquatiques. Les moules bivalves, comme Anadara kagoshimensis, sont particulièrement sensibles aux effets de l'hypersalinité. Cependant, des recherches récentes ont mis en lumière les impressionnantes capacités de survie de cette espèce de mollusque spécifique dans des environnements à forte salinité.

Des études antérieures ont montré que l’hypersalinité peut perturber l’équilibre salin et avoir un impact sur divers processus physiologiques chez les organismes aquatiques, notamment les moules bivalves. Se souvenir et comprendre qu'Anadara kagoshimensis est un envahisseur de la mer Noire depuis les années 1950 est crucial pour apprécier comment ils se sont adaptés pour survivre dans de telles conditions.

En réponse à la salinité élevée de l’eau, Anadara kagoshimensis a développé des adaptations cellulaires et des mécanismes de régulation uniques. Ces adaptations permettent au mollusque de moduler son métabolisme et son comportement pour prospérer dans des conditions autrement défavorables. Des chercheurs du Laboratoire d'immunologie écologique des organismes aquatiques de l'Institut AO Kovalevsky de biologie des mers du sud de l'Académie des sciences de Russie (Moscou) et du Département de physiologie et de biochimie des animaux ont mené une étude explorant la composition cellulaire de l'hémolymphe (le liquide remplissant fonctions de transport et de protection) chez les moules bivalves et leur réponse aux conditions hypersalines.

L'étude consistait à soumettre Anadara kagoshimensis à des augmentations progressives de la concentration en sel de 18 % à 35 % et 45 % sur une période de deux jours. Les chercheurs ont découvert que l'exposition à une salinité de 35 % entraînait des modifications dans la structure et la taille des globules rouges du mollusque. De plus, dans un environnement à 45 % de salinité, ils ont observé une augmentation de la taille des cellules de l’hémolymphe. Notamment, une exposition prolongée à de l’eau hypersaline n’a pas entraîné la mort des cellules sanguines de la coquille de l’arche, démontrant la haute tolérance d’A. kagoshimensis aux épisodes temporaires d’eau à forte salinité.

Les résultats suggèrent que le potentiel adaptatif exceptionnel d'Anadara kagoshimensis dans un environnement hypersalin peut être attribué aux reconstructions intracellulaires, en particulier dans les hémocytes. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les mécanismes et stratégies précis utilisés par ces mollusques bivalves tolérants pour maintenir la stabilité cellulaire sous stress osmotique.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la remarquable résilience d’Anadara kagoshimensis face à une salinité élevée de l’eau, soulignant l’importance de comprendre les capacités d’adaptation des organismes dans des environnements difficiles.

