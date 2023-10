Une nouvelle surface superhydrophobe peut rester sèche sous l’eau pendant des mois

Une équipe de chercheurs de l’Université Harvard et d’autres institutions ont développé une surface superhydrophobe dotée d’un plastron stable qui peut durer des mois sous l’eau. La recherche, publiée dans Nature Materials, pourrait avoir de nombreuses applications en biomédecine et dans l’industrie.

L'espèce d'araignée Argyroneta Aquatica a inspiré cette recherche. Cette araignée peut vivre toute sa vie sous l’eau malgré ses poumons qui ne peuvent respirer que l’oxygène de l’air. Le secret réside dans les millions de poils hydrofuges présents sur le corps de l'araignée qui emprisonnent l'air, créant une fine couche appelée plastron.

Depuis des années, les scientifiques tentent de reproduire les effets protecteurs du plastron pour des applications telles que la prévention de la corrosion, de la croissance bactérienne et de l'encrassement chimique des surfaces sous-marines. Cependant, les tentatives précédentes ne permettaient de maintenir les surfaces sèches que pendant quelques heures.

Les chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour créer des surfaces superhydrophobes sous-marines durables. Ils ont identifié un groupe plus large de paramètres, notamment la rugosité de la surface et l’hydrophobie, pour déterminer la stabilité du plastron. Grâce à cette méthode, ils ont conçu une surface superhydrophobe à partir d’un alliage de titane avec un plastron longue durée.

La stabilité et la durabilité de la surface ont été démontrées par des tests approfondis, notamment en flexion, en torsion et en exposition à l'eau chaude et froide. La surface est restée aérophile, ou emprisonnant l'air, pendant 208 jours lorsqu'elle était immergée dans l'eau et a montré une résistance significative à la croissance bactérienne et à l'adhésion des moules.

La simplicité et l’évolutivité de cette nouvelle méthode la rendent précieuse pour les applications réelles. Il pourrait être utilisé dans des contextes biomédicaux pour réduire les infections après une intervention chirurgicale ou comme implants biodégradables. La recherche ouvre des opportunités pour le développement de nouveaux matériaux aux propriétés sans précédent, inspirés des solutions naturelles.

Source : Matériaux naturels, DOI : 10.1038/s41563-023-01670-6