Des scientifiques développent une méthode d'imagerie cryo-EM de petites molécules protéiques

Les scientifiques de l'UCLA ont développé une solution qui permet à la microscopie cryoélectronique (cryo-EM) de générer des images de haute qualité de molécules protéiques plus petites. Cryo-EM est une technique qui permet de visualiser la structure atomique de molécules biologiques à haute résolution. Auparavant, la cryo-EM n’était efficace que pour l’imagerie de grosses molécules, mais ce nouveau développement étend ses capacités.

Les chercheurs ont conçu une structure protéique en forme de cube de 20 nanomètres, appelée échafaudage, avec des saillies en forme de trépied pour maintenir les petites protéines en place. Pendant le traitement, l’échafaudage peut être numériquement retiré de l’image, ce qui donne une image 3D de la petite protéine analysée. Cette avancée est importante pour l’étude des protéines de petite et moyenne taille, car elles jouent un rôle crucial dans la recherche de nouveaux médicaments potentiels.

L’équipe a testé sa méthode en utilisant la cryo-EM pour observer la structure atomique d’une protéine appelée KRAS, impliquée dans environ 25 % des cancers humains. Cette observation pourrait aider au développement de médicaments capables de neutraliser les capacités cancérigènes de KRAS en ciblant des emplacements spécifiques de la protéine.

Cette recherche ouvre des possibilités pour explorer les structures atomiques de protéines plus petites et identifier des cibles à des fins thérapeutiques. Cryo-EM fonctionne en envoyant un faisceau d'électrons à travers des échantillons de matériaux congelés et en produisant des milliers de photographies 2D des molécules sous différents angles. En rapprochant ces photographies, une image 3D haute résolution d’une seule molécule est générée.

L'article détaillant cette recherche a été publié dans les Actes de l'Académie nationale des sciences.

Sources:

– Actes de l’Académie nationale des sciences (2023). DOI : 10.1073/pnas.2305494120