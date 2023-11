Nouvelles connaissances sur les requins à sang chaud et leurs implications pour la conservation

By

Une étude révolutionnaire menée par des scientifiques du Trinity College de Dublin a découvert des preuves surprenantes suggérant que certaines espèces de requins, notamment le requin pèlerin et le tigre des sables, pourraient posséder des caractéristiques à sang chaud. Contrairement à la croyance répandue selon laquelle la plupart des espèces de requins ont le sang froid, la recherche a mis en lumière la possibilité d'un sang chaud chez ces créatures.

L’équipe de recherche a mené des tests sur des requins pèlerins vivants dans les eaux irlandaises, ainsi que des autopsies sur trois requins tigres à petites dents échoués sur les côtes irlandaises et britanniques. Les résultats étaient intrigants : les requins tigres à petites dents présentaient des signes clés de physiologie à sang chaud, notamment des muscles rouges près des vertèbres et un pourcentage élevé de myocarde compact dans le ventricule cardiaque. De même, les mesures de température des requins pèlerins lors des efforts de marquage ont révélé des caractéristiques similaires à sang chaud.

Le Dr Nicholas Payne, l'auteur principal de l'étude, a souligné l'importance de ces résultats. Il estime que cette découverte ouvre de nouvelles voies de recherche scientifique, notamment pour comprendre pourquoi l'endothermie régionale, ou sang chaud, a évolué chez certaines espèces de requins. En outre, il a souligné les implications potentielles de ces découvertes sur la conservation, en particulier compte tenu du réchauffement rapide de nos océans.

La Dre Haley Dolton, l'auteur principal de l'étude, partageait les préoccupations du Dr Payne. Elle a souligné que le requin tigre à petites dents, une espèce d'eau profonde, était un phénomène rare dans les eaux irlandaises. Sa présence suggère un changement potentiel dans son aire de répartition, probablement dû au réchauffement des eaux. Le Dr Dolton a souligné que cette découverte soulève des inquiétudes quant à la capacité de ces espèces à s'adapter à l'augmentation des températures des océans.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour approfondir les raisons de ces caractéristiques à sang chaud chez certaines espèces de requins et leurs implications pour les efforts de conservation. Comprendre les adaptations physiologiques de ces créatures fascinantes est crucial pour protéger leurs populations face aux défis environnementaux.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le sang chaud chez les requins ?

Le sang chaud, également connu sous le nom d'endothermie régionale, fait référence à la capacité d'un organisme à maintenir sa température corporelle au-dessus de celle de son environnement. Alors que l'on pensait auparavant que la plupart des espèces de requins avaient le sang froid, des recherches récentes suggèrent que certaines espèces, comme le requin pèlerin et le tigre des sables à petites dents, pourraient posséder des caractéristiques à sang chaud.

Q : Quelles sont les implications des requins à sang chaud sur la conservation ?

La découverte de caractéristiques à sang chaud chez certaines espèces de requins soulève des inquiétudes quant à leur capacité à faire face au réchauffement des mers. Alors que la température des océans continue d’augmenter, ces espèces pourraient avoir du mal à s’adapter à leur environnement changeant. Les efforts de conservation doivent prendre en compte ces adaptations physiologiques pour sauvegarder les populations de requins à sang chaud.

Q : Comment les résultats de la recherche ont-ils été obtenus ?

L’équipe de recherche a mené des tests sur des requins pèlerins vivants et réalisé des autopsies sur trois requins tigres à petites dents échoués sur les côtes irlandaises et britanniques. Ces examens ont révélé des signes clés de la physiologie du sang chaud chez ces espèces de requins, tels que des muscles rouges près des vertèbres et un pourcentage élevé de myocarde compact dans le ventricule cardiaque.

Q : Qui a financé la recherche ?

Les travaux du Dr Haley Dolton ont été financés par le Conseil irlandais de la recherche, tandis que le Dr Nicholas Payne a été financé par la Science Foundation Ireland. La recherche a nécessité une collaboration avec des scientifiques de l'Université de Pretoria, de la Zoological Society of London, de l'Université de Zurich, de l'Université de Swansea, du Smithsonian Tropical Research Institute et de l'University College de Dublin.