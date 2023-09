Tigre de Tasmanie : des scientifiques récupèrent l'ARN d'un animal disparu

By

Une équipe de scientifiques suédois a réussi à extraire l'ARN d'un tigre de Tasmanie âgé de 132 ans, également connu sous le nom de thylacine, ce qui en fait la première famille animale éteinte dont l'ARN a été récupéré. Le thylacine, un marsupial carnivore rayé, a été chassé jusqu'à l'extinction sur l'île de Tasmanie en Australie dans les années 1930.

En récupérant l’ARN, qui traduit les informations codées dans l’ADN en protéines, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur l’activité génétique d’animaux disparus que l’on croyait auparavant perdus. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier la biologie des espèces disparues.

Contrairement à l’ADN, qui peut fournir des informations sur les gènes que possède une espèce, l’ARN révèle quels gènes sont activement utilisés pour produire des protéines dans les cellules. Cependant, l’ARN est fragile et se décompose beaucoup plus rapidement que l’ADN, ce qui rend difficile la récupération d’échantillons historiques.

Les scientifiques ont utilisé un protocole modifié pour extraire des millions de brins d'ARN de la peau et des muscles du spécimen de thylacine, catalogué en 1891 et conservé au Musée d'histoire naturelle de Stockholm. Bien que certains ARN aient montré des signes de dommages, l'authenticité des séquences d'ARN du thylacine a été confirmée en les comparant au génome de l'espèce.

Les chercheurs ont découvert de l'ARN qui code pour des protéines spécifiques aux tissus dans les échantillons musculaires, telles que la titine et l'actine, responsables de l'élasticité et de la contraction des fibres musculaires. Dans les échantillons de peau, ils ont trouvé de l’ARN codant pour une protéine structurelle appelée kératine. Les profils d'ARN ressemblent beaucoup à ceux des espèces existantes et donnent un aperçu de caractéristiques anatomiques spécifiques.

En plus de contribuer aux efforts en cours pour potentiellement ressusciter le thylacine, la récupération de l’ARN d’espèces disparues pourrait également contribuer à notre compréhension de l’évolution virale. Détecter la présence de différents virus à ARN au fil du temps pourrait faire progresser nos connaissances dans ce domaine.

Les résultats de l'étude ont soulevé des questions éthiques et technologiques concernant les projets de désextinction. De plus, la découverte d’un spécimen de thylacine dans un musée suédois suscite la curiosité quant à la façon dont il s’est retrouvé à des milliers de kilomètres de son habitat d’origine en Australie.

Cette recherche pionnière a été publiée dans Genome Research.

Définitions:

– ARN : Acide ribonucléique, molécule qui traduit les informations de l’ADN en protéines.

– Thylacine : Marsupial carnivore rayé, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie.

– Génome : Ensemble complet du matériel génétique, y compris l’ADN, d’un organisme.

– Désextinction : Processus de résurrection d’espèces disparues.

– Evolution virale : Développement et changements des populations virales au fil du temps.

Sources:

– « L’ARN d’un thylacine éteint âgé de 132 ans récupéré, le premier. » EurêkAlerte ! Actualités scientifiques.

– «Le plus ancien ARN trouvé chez un louveteau momifié âgé de 14,000 XNUMX ans.» National Geographic.