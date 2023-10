La microbiologie de l'hidradénite suppurée et son lien avec le microbiome cutané : aperçus de Tamia Harris-Tryn, MD, PhD

Dans une récente interview avec HCPLive, la Dre Tamia Harris-Tryn, professeure agrégée au département de dermatologie de l'UT Southwestern Medical Center, a discuté de sa prochaine présentation au 8e symposium annuel sur les avancées de l'hidradénite suppurée. La présentation se concentre sur la microbiologie de l’hidradénite suppurée (HS) et son lien avec le microbiome cutané.

Le Dr Harris-Tryn a souligné l’importance de comprendre le rôle des microbes, notamment des virus, des bactéries, des champignons et des acariens, dans des conditions telles que l’HS. Elle a expliqué que son laboratoire vise à comprendre pourquoi ces microbes se déséquilibrent dans certaines conditions. En étudiant le microbiome cutané, ils espèrent découvrir l’impact de ces microbes sur notre biologie.

L’un des points clés soulignés par la Dre Harris-Tryn dans sa présentation est l’impact significatif de l’alimentation sur le microbiome cutané. S'il est bien connu que l'alimentation affecte le microbiome intestinal, les travaux non publiés de son laboratoire suggèrent que l'alimentation joue également un rôle crucial dans le microbiome cutané. Comprendre ce lien est essentiel pour gérer des conditions telles que HS.

Le Dr Harris-Tryn reconnaît que l'HS reste une maladie qui n'est pas entièrement comprise. Malgré les efforts récents pour étudier cette maladie, il reste encore beaucoup de choses inconnues, notamment pourquoi les patients réagissent différemment aux différents traitements. Cependant, elle estime que comprendre la relation entre l’alimentation et des pathologies telles que l’HS peut offrir des informations précieuses.

Le segment d'entretien avec le Dr Harris-Tryn fournit plus de détails sur son travail et sa présentation. En approfondissant la microbiologie de l’HS et son lien avec le microbiome cutané, elle espère simplifier les processus complexes impliqués et répondre à des questions importantes dans ce domaine.

Dans l'ensemble, les recherches du Dr Harris-Tryn mettent en évidence l'importance d'étudier la microbiologie de l'HS et son lien avec le microbiome cutané. En acquérant une compréhension plus approfondie de la façon dont les microbes affectent notre biologie, notamment par le biais de facteurs tels que l’alimentation, les cliniciens et les scientifiques peuvent développer des stratégies plus efficaces pour gérer des maladies telles que l’HS.

Définitions:

– Microbiome : ensemble de micro-organismes, notamment des bactéries, des champignons, des virus et des acariens, qui habitent un environnement particulier.

– Hidrosadénite suppurée (HS) : affection cutanée inflammatoire chronique caractérisée par des nodules et des abcès douloureux et récurrents. La cause exacte de l’HS est inconnue.

