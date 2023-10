Le fascinant Takin : une espèce de bovidé unique

Le takin, scientifiquement connu sous le nom de Budorcas taxicolor, est une espèce de bovidé fascinante et unique. Il existe quatre sous-espèces de takin : le takin du Bhoutan (B. taxicolor whitei), le takin doré (B. taxicolor bedfordi), le takin Mishmi (B. taxicolor taxicolor) et le takin du Sichuan (B. taxicolor tibetana). Ces créatures habitent les zones alpines et les vallées boisées d’Asie, s’étendant au Bhoutan, au Myanmar, au nord de l’Inde, au centre et au sud de la Chine et au Tibet.

Le régime alimentaire du takin se compose principalement de végétation disponible de façon saisonnière, comme les feuilles des arbres et des arbustes. Ils consomment également des herbes, des herbes et des brindilles tendres en hiver, lorsque leur nourriture préférée est rare. Les Takins ont des caractéristiques physiques particulières qui ressemblent à un croisement entre vaches, chèvres et moutons. Ils possèdent un nez semblable à celui d'un élan et des pattes courtes et trapues qui soutiennent leur corps large et trapu.

Les takins mâles et femelles ont des cornes ressemblant à des gnous qui émergent du sommet de leur tête et se courbent vers le haut. Leur fourrure va du gris-brun au brun rougeâtre ou chocolat, selon la sous-espèce. Notamment, le takin doré a une peau distinctive de couleur dorée, qui pourrait avoir inspiré la toison dorée de la mythologie grecque.

Les Takins parcourent leurs habitats montagneux à l'aide de leurs sabots fendus spécialement adaptés, leur permettant de traverser des terrains escarpés et rocheux. En été, ils forment des troupeaux allant jusqu'à 300 individus pour l'accouplement et une disponibilité alimentaire abondante. Cependant, pendant les mois d’hiver, les troupeaux se divisent en petits groupes d’environ 15 à 30 animaux. Les takins mâles sont généralement solitaires sauf pendant la saison de reproduction.

Les mâles marquent leur domination en pulvérisant de l'urine sur leurs jambes, leur poitrine et leur visage, créant ainsi un indicateur olfactif pour les autres takins. Bien que les takins aient peu de prédateurs naturels, les léopards des neiges peuvent s'attaquer aux veaux et des prédateurs tels que les léopards, les tigres, les loups et les ours noirs d'Asie ciblent parfois les adultes. Takins utilise un son de toux pour avertir le troupeau lorsqu'il sent un danger, incitant les autres à fuir dans les sous-bois et à se cacher.

Malheureusement, toutes les sous-espèces de takin sont considérées comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Des recherches récentes indiquent que leur aire de répartition pourrait être plus petite que ce qui était estimé précédemment, ce qui suggère qu'ils pourraient présenter un risque de disparition plus élevé qu'on ne le pensait initialement.

