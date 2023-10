Le premier aperçu de la matière d'un astéroïde par la NASA révèle de l'eau et du carbone

By

La NASA a donné son premier aperçu des roches noires et de la poussière ramenées de l'astéroïde Bennu par sa mission OSIRIS-REx. Bien que la majeure partie du matériau reste enfermée à l’intérieur d’un dispositif de collecte d’échantillons, la petite quantité analysée jusqu’à présent indique que Bennu contient beaucoup d’eau et de carbone. Cette découverte s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles les astéroïdes pourraient avoir joué un rôle dans l’ensemencement de la Terre primitive avec les ingrédients nécessaires à l’émergence de la vie.

Le vaisseau spatial qui faisait partie de la mission OSIRIS-REx a brièvement touché la surface de Bennu en 2020, collectant des roches dans un dispositif connu sous le nom de mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-and-Go (TAGSAM). Le dispositif TAGSAM a été scellé dans une cartouche revenue sur Terre le mois dernier et est lentement démonté dans un laboratoire spécial du Johnson Space Center de la NASA. Les échantillons prélevés dans le canister ont déjà révélé des minéraux argileux aquifères et près de 5 % de carbone, faisant de ce matériau un rêve pour les astrobiologistes.

En ouvrant la cartouche, les scientifiques ont vu de la poussière noire d'astéroïde, des particules légèrement plus grosses et des roches qui s'étaient échappées par un rabat en Mylar. Ces roches seront soigneusement documentées et collectées par des experts du laboratoire d'astromatériaux. Cependant, la majorité des roches ramenées de Bennu sont toujours piégées à l’intérieur du dispositif TAGSAM, que les chercheurs démonteront soigneusement pour accéder aux échantillons. Bien que la quantité exacte de matière collectée soit encore incertaine, l’équipe estime avoir obtenu environ huit onces de matière d’astéroïde.

La découverte par la NASA d'eau et de carbone sur Bennu est une découverte importante qui conforte davantage les théories de l'implication des astéroïdes dans les origines de la vie sur Terre. Les échantillons collectés à Bennu continueront d’être analysés en détail, fournissant ainsi des informations précieuses sur la composition des astéroïdes et leur rôle potentiel dans le développement de la vie dans l’univers.

Sources:

- RADIO NATIONALE PUBLIQUE