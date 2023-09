Le protocole de galaxies le plus éloigné observé par une équipe de recherche internationale

By

Une équipe de recherche internationale, dirigée par le professeur adjoint Takuya Hashimoto de l'Université de Tsukuba au Japon et le chercheur Javier Álvarez-Márquez du Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) en Espagne, a fait une découverte révolutionnaire en utilisant le télescope spatial James Webb. et le grand réseau millimétrique/submillimétrique d'Atacama. L’équipe a observé le protoamas de galaxies le plus éloigné à ce jour, situé à 13.14 milliards d’années-lumière.

Les chercheurs ont réussi à capturer la « région centrale » du protoamas de galaxies, qui équivaut à une zone métropolitaine avec une densité numérique de galaxies exceptionnellement élevée. Ils ont découvert que de nombreuses galaxies sont concentrées sur une petite zone et que leur croissance est accélérée.

À l’aide de simulations, l’équipe a également prédit l’avenir de cette zone métropolitaine et a découvert qu’elle fusionnerait en une galaxie plus grande d’ici des dizaines de millions d’années. Ces découvertes devraient fournir des informations précieuses sur la naissance et la croissance des galaxies.

Les amas de galaxies, qui sont des assemblages de plus de 100 galaxies liées entre elles par une force gravitationnelle mutuelle, jouent un rôle important en astronomie. La croissance d'une galaxie est influencée par son environnement, les populations stellaires matures se trouvant généralement dans les régions densément peuplées. C’est ce qu’on appelle « l’effet environnemental ». Comprendre quand cet effet a commencé dans l’histoire de l’Univers est crucial.

Les protoamas de galaxies sont les ancêtres des amas de galaxies peu après la naissance de l'Univers. Ils sont constitués d’une dizaine de galaxies lointaines. En observant ces protocoles, les scientifiques peuvent mieux comprendre les premiers stades de la formation et de l’évolution des galaxies.

L’équipe de recherche s’est concentrée sur la « région centrale » du protocluster A2744z7p9OD, qui avait précédemment été identifiée comme le proto-cluster le plus éloigné. À l’aide de l’instrument NIRSpec du télescope spatial James Webb, ils ont réussi à détecter la lumière ionisée des ions oxygène provenant de quatre galaxies de cette région centrale. Une analyse plus approfondie des émissions radio capturées par le réseau Atacama Large Millimeter/submillimeter Array a révélé la présence de poussière dans trois des quatre galaxies, indiquant la croissance des galaxies.

Pour approfondir la formation et l’évolution de ces galaxies, l’équipe a mené une simulation de formation de galaxies. La simulation a montré que les quatre galaxies de la région centrale finiront par fusionner en une galaxie plus grande d’ici quelques dizaines de millions d’années.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les débuts de la formation des galaxies et sur le rôle des effets environnementaux. Le télescope spatial James Webb et le grand réseau millimétrique/submillimétrique d'Atacama se sont révélés être des outils essentiels pour observer et étudier les galaxies lointaines, nous offrant un aperçu du passé de notre Univers.

