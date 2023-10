Des chercheurs développent des nanoparticules magnétiques pour nettoyer la pollution par les hydrocarbures dans l'eau

En plus de contribuer à la crise climatique par les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation généralisée des hydrocarbures, qui sont les principaux composants des combustibles fossiles, pose d’importants défis environnementaux. Les hydrocarbures constituent la classe de polluants organiques la plus abondante sur Terre et se trouvent dans le pétrole brut, couramment utilisé comme carburant pour le transport et le chauffage, ainsi que dans les matières plastiques.

Malgré la prise de conscience croissante des effets dévastateurs du changement climatique, l’économie mondiale reste fortement tributaire des combustibles fossiles. Selon un article récent publié dans Advanced Science, la production mondiale de pétrole brut et de gaz naturel s'élève à des milliards de tonnes, contribuant ainsi à l'émission de grandes quantités de gaz à effet de serre. Outre les implications environnementales bien connues, la présence massive de pollution microplastique dérivée des hydrocarbures suscite des inquiétudes. Des microplastiques ont été trouvés dans des régions isolées comme l’Arctique, et même dans les nuages.

Répondre à ce problème urgent de la pollution plastique et de la contamination des eaux par les hydrocarbures nécessite des solutions efficaces. Alors que des efforts sont déployés pour abandonner les combustibles fossiles et explorer des options alternatives pour les produits en plastique, une méthode fiable pour éliminer les hydrocarbures de l’eau est nécessaire. Les méthodes actuelles, telles que l’écrémage et la floculation, ne peuvent éliminer que les plus gros morceaux de microplastiques, sans affecter les particules plus petites.

Pour résoudre ce problème, une équipe de chercheurs dirigée par Marcus Halik de la Friedrich-Alexander-Universität a développé une méthode d'assainissement universelle utilisant des nanoparticules d'oxyde de fer superparamagnétiques (SPION). Ces nanoparticules ont une taille d'environ 10 nm et possèdent une grande surface active. La propriété de superparamagnétisme des SPION permet de les collecter facilement à l'aide d'un aimant externe.

Les chercheurs ont démontré l’efficacité de leur technologie de nettoyage magnétique de l’eau en éliminant avec succès divers hydrocarbures, notamment les huiles et les particules microplastiques, de différents échantillons d’eau. Les SPION se sont avérés recyclables et pouvaient être utilisés plusieurs fois. Il est intéressant de noter qu’après un cycle de dépollution, le mélange de particules de fer et de déchets plastiques présentait toujours des propriétés d’absorption du pétrole, surpassant celles des SPION propres.

Même s’il reste encore quelques défis à relever, comme trouver une solution pour recycler les hydrocarbures collectés, l’équipe estime que leurs travaux contribueront à empêcher l’entrée de microplastiques et de polluants organiques dans les océans et autres sources d’eau. Ils travaillent également à élargir la gamme de polluants que les SPION peuvent cibler, y compris les polluants inorganiques. La poursuite du développement d'un prototype de séparateur magnétique et un soutien financier sont nécessaires pour réaliser ces progrès.

Cette approche innovante utilisant des nanoparticules magnétiques offre un potentiel prometteur pour répondre au problème mondial de la pollution des eaux par les hydrocarbures. En développant des méthodes efficaces pour éliminer et recycler les hydrocarbures, nous pouvons atténuer les impacts sur l’environnement et évoluer vers un avenir plus durable.

