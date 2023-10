Mise à jour du vaisseau spatial SpaceX par Elon Musk

By

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a fait le point sur la fusée Starship lors du Congrès astronautique international. Musk a confirmé que SpaceX avait apporté toutes les corrections nécessaires requises par les régulateurs pour une deuxième tentative de vol. Le prochain lancement impliquera un « étage chaud », où les moteurs de l’étage supérieur s’allumeront avant la séparation. Il s'agit d'un nouveau test pour SpaceX. Musk considère que c'est la partie la plus risquée du vol, mais en cas de succès, il estime qu'il y a de bonnes chances d'atteindre l'orbite.

Musk a également mentionné les projets futurs de Starship, notamment la possibilité d'un atterrissage sans équipage sur Mars dans quatre ans. De plus, la NASA a engagé SpaceX pour faire atterrir des astronautes sur la Lune à l'aide de Starship en 2025 ou 2026.

La FCC inflige une amende à DISH pour négligence concernant les débris spatiaux

La Commission fédérale des communications (FCC) a infligé une amende de 150,000 XNUMX $ au fournisseur de télévision par satellite DISH pour n'avoir pas réussi à désorbiter correctement l'un de ses satellites défunts. Cette décision met en évidence l'engagement de la FCC à faire respecter les règles relatives aux débris spatiaux et à garantir que les opérateurs de satellites assument la responsabilité de leurs déchets spatiaux.

Les débris spatiaux représentent un risque important pour les engins spatiaux opérationnels, et la NASA a exploré diverses méthodes pour éliminer ces parasites de l'orbite terrestre. L'amende de la FCC constitue un règlement décisif, démontrant le fort pouvoir d'application de l'agence en ce qui concerne les débris spatiaux.

PLD Space lance la première fusée privée en Europe

La société espagnole PLD Space a lancé avec succès sa fusée réutilisable, MIURA 1, marquant la première fois qu'une entreprise privée construit et lance une fusée en Europe. Le vol d'essai a duré 5 minutes, la fusée atteignant une altitude de 28 milles avant d'atterrir dans l'océan Atlantique comme prévu.

Cette étape importante a placé la recherche et le développement espagnols dans le domaine du transport spatial à l'avant-garde. Le succès du vol d'essai MIURA 1 permettra à PLD Space de développer davantage la fusée et de travailler sur MIURA 5, un système plus grand conçu pour le déploiement de satellites. L'entreprise vise à accélérer les progrès technologiques dans le développement de fusées.

