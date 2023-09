Un écosystème de micro-organismes synthétiques pour la valorisation des déchets plastiques

By

La pollution plastique est devenue une préoccupation croissante dans le monde entier, incitant les chercheurs à trouver des solutions innovantes. Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, des scientifiques ont développé un écosystème de micro-organismes synthétiques qui recycle les plastiques en produits chimiques souhaitables. En utilisant deux souches de bactéries, les chercheurs ont dégradé efficacement le polyéthylène téréphtalate (PET), l'un des plastiques les plus courants, en polymères non toxiques, respectueux de l'environnement et biodégradables.

Les chercheurs, dirigés par le professeur de bio-ingénierie Ting Lu de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et le professeur de génie médical et de sciences James J. Collins du MIT, ont adopté une approche unique en divisant le processus de recyclage en deux tâches distinctes gérées par différentes souches bactériennes. Une souche était responsable du traitement de l'acide téréphtalique, tandis que l'autre se concentrait sur l'éthylène glycol, tous deux sous-produits de la dégradation du PET. La combinaison des efforts de ces souches s'est avérée plus productive que l'utilisation d'une seule souche pour les deux tâches.

Le résultat de ce consortium de recyclage a été la conversion du PET en deux produits précieux : les polyhydroxyalcanoates à chaîne moyenne (mcl-PHA) et le muconate cis-cis (MA), un précurseur du polyuréthane et de l'acide adipique. Le polyuréthane est largement utilisé dans des applications telles que les isolants, les mousses, les revêtements et les adhésifs, tandis que le nylon est fabriqué à partir d'acide adipique.

Cette approche de la division microbienne du travail pour le recyclage du plastique offre de nombreux avantages. En utilisant des micro-organismes pour la bioconversion, la complexité du processus peut être simplifiée, conduisant à des processus de production rationalisés. De plus, cette méthode permet d’intégrer la dégradation des déchets et la génération de produits, ce qui en fait une alternative prometteuse aux méthodes traditionnelles de valorisation des polymères.

Bien que cette étude se soit concentrée sur le recyclage du PET, les stratégies et le concept sous-jacents peuvent potentiellement être appliqués à d’autres types de plastiques, ouvrant ainsi la voie à une bioéconomie durable. En élargissant les voies biosynthétiques et en les connectant aux nœuds métaboliques du catabolisme de l’acide téréphtalique et de l’éthylène glycol, cet écosystème de micro-organismes synthétiques peut être utilisé pour produire une variété de produits chimiques.

La lutte contre la pollution plastique nécessite des solutions innovantes, et le développement de cet écosystème de micro-organismes synthétiques nous rapproche d’un avenir plus durable.

