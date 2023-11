Nouvelles informations du satellite SWOT : cartographier l'eau de la Terre

Le satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography), conçu pour réaliser la toute première étude mondiale des eaux de surface de la Terre, révolutionne notre compréhension des masses d'eau de notre planète. Lancée en décembre 2022, cette mission collaborative entre la NASA, l'agence spatiale française CNES et d'autres partenaires vise à fournir des mesures détaillées de l'évolution des masses d'eau au fil du temps.

Collectant des données sur les hauteurs de la surface de la mer dans le monde entier, le satellite SWOT offre une vue fascinante des océans de la Terre. En mesurant la hauteur de presque toutes les eaux à la surface de la planète, il offre l'une des perspectives les plus complètes et les plus détaillées sur nos océans, nos lacs d'eau douce et nos rivières.

L'instrument révolutionnaire d'interféromètre radar en bande Ka (KaRIn), équipé de deux antennes espacées de 33 pieds, permet à SWOT de collecter des mesures de hauteur de surface en faisant rebondir les impulsions radar sur la surface de l'eau. Cette technologie de pointe permet aux scientifiques d'observer les différences du niveau de la mer, mettant en évidence les courants océaniques comme le Gulf Stream au large de la côte est des États-Unis et le courant Kuroshio au large de la côte est du Japon. De plus, cela peut indiquer des régions aux eaux relativement plus chaudes, comme la partie orientale de l’océan Pacifique équatorial lors d’un El Niño.

Les données obtenues par SWOT joueront un rôle crucial dans l’avancement de notre compréhension des effets du changement climatique et aideront les communautés du monde entier à se préparer à un monde qui se réchauffe. En cartographiant les masses d'eau de la Terre avec une précision sans précédent, les données de SWOT contribueront aux recherches en cours et fourniront des informations précieuses pour la gestion environnementale, la réponse aux catastrophes et la planification des ressources en eau.

