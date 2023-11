L'Université de technologie de Swinburne étend son partenariat scientifique avec l'observatoire Keck

L'Université de technologie de Swinburne est entrée dans l'histoire en devenant la première organisation non américaine à rejoindre le très estimé observatoire WM Keck d'Hawaï en tant que partenaire scientifique. Ce partenariat révolutionnaire bénéficiera grandement aux chercheurs de Swinburne, en doublant leur nombre de nuits d'observation et en leur donnant une voix dans la définition des priorités scientifiques et technologiques de l'Observatoire. De plus, cela permettra à Swinburne d'approfondir son expertise dans les technologies de pointe grâce à de nouveaux projets de développement d'instruments et de logiciels.

La collaboration avec l'Observatoire Keck s'appuie sur le partenariat de longue date de Swinburne avec Caltech, qui dure depuis 15 ans, et qui a abouti à une série de réalisations scientifiques remarquables. Les chercheurs de Swinburne ont apporté des contributions révolutionnaires, notamment en révélant le fonctionnement interne des protogalaxies à l'aide d'un télescope cosmique, en découvrant la pollution spatiale causée par la naissance de nouvelles étoiles et en découvrant un fossile du Big Bang à l'aide d'un télescope géant.

Reconnu pour ses recherches en astronomie et en astrophysique de classe mondiale, Swinburne est à l'avant-garde d'un secteur spatial et aérospatial en croissance rapide, dont la valeur est estimée à 1.1 billion de dollars américains d'ici 2040. Tirant parti de leurs installations de pointe, les astronomes de Swinburne ont été les pionniers de la recherche à distance. fonctionnement des télescopes, en les contrôlant depuis une salle de contrôle située à plus de 9000 XNUMX kilomètres, grâce à un généreux don du fonds caritatif Eric Ormond Baker.

Ce nouveau partenariat scientifique avec l'Observatoire Keck est sur le point de renforcer considérablement la position et l'influence de Swinburne dans les efforts scientifiques de premier plan à fort impact au cours de la décennie à venir. La vice-chancelière et présidente de Swinburne, le professeur Pascale Quester, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Cet accord historique contribuera à assurer l'avenir de l'Australie en tant que leader mondial de l'astronomie et de la technologie spatiale. »

Grâce à un accès élargi aux nuits d'observation, les astronomes de Swinburne assumeront des rôles de leadership dans des programmes scientifiques à fort impact. En collaborant avec des institutions distinguées et des scientifiques estimés de Caltech, de l'Université de Californie, de la NASA, de l'Université d'Hawaï et au-delà, ils seront le fer de lance des découvertes du paysage scientifique de demain.

Rich Matsuda, directeur par intérim de l'Observatoire Keck, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'Université de technologie de Swinburne en tant que partenaire scientifique. Leurs valeurs, leur vision et leur engagement à servir la communauté mondiale de l’astronomie s’alignent étroitement sur notre mission. Ensemble, nous sommes impatients de nous lancer dans une quête passionnante visant à dévoiler des connaissances fondamentales sur l’univers qui restent encore à découvrir.

L'ambassadrice des États-Unis en Australie, Son Excellence Caroline Kennedy, a salué le nouveau partenariat dans un message vidéo, reconnaissant la collaboration durable entre l'Australie et les États-Unis dans le domaine de l'exploration spatiale. Elle a exprimé son impatience face aux découvertes révolutionnaires qui émergeront de ce partenariat exceptionnel.

Questions fréquentes

1. Quelle est l’importance de l’adhésion de l’Université de technologie de Swinburne à l’Observatoire Keck ?

L'Université de technologie de Swinburne est devenue la première organisation en dehors des États-Unis à rejoindre l'Observatoire WM Keck en tant que partenaire scientifique. Ce partenariat non seulement double le nombre de nuits d'observation pour les chercheurs de Swinburne, mais leur donne également leur mot à dire dans la détermination des priorités scientifiques et technologiques de l'Observatoire.

2. Quelles sont certaines des réalisations scientifiques des chercheurs de Swinburne dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique ?

Les chercheurs de Swinburne ont apporté des contributions remarquables dans ce domaine, notamment en révélant le fonctionnement interne des protogalaxies, en identifiant la pollution spatiale causée par les étoiles nouvellement formées et en découvrant un fossile du Big Bang.

3. Comment ce partenariat profitera-t-il à Swinburne et à l'avenir de l'astronomie et de la technologie spatiale en Australie ?

Unir nos forces à celles de l'Observatoire Keck améliorera considérablement les opportunités de Swinburne de diriger des programmes scientifiques percutants. Ce partenariat consolidera la position de l'Australie en tant que leader mondial de l'astronomie et de la technologie spatiale, contribuant ainsi à la croissance du secteur spatial et aérospatial du pays, qui devrait être évalué à 1.1 2040 milliards de dollars américains d'ici XNUMX.

4. Comment les astronomes de Swinburne feront-ils fonctionner les télescopes à distance ?

Les astronomes de Swinburne ont développé une salle de contrôle située à plus de 9000 XNUMX kilomètres de l'observatoire, leur permettant de faire fonctionner les télescopes à distance.

5. Qui d'autre est impliqué dans cette collaboration ?

Les chercheurs de Swinburne travailleront aux côtés de scientifiques et d'institutions réputés tels que Caltech, l'Université de Californie, la NASA, l'Université d'Hawaï et d'autres pour diriger la prochaine génération de découvertes majeures dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique.