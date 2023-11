Une nouvelle ère pour la production durable de magnésium : explorer les perspectives du cycle de vie

By

Le magnésium, réputé pour ses caractéristiques de légèreté et de durabilité, est devenu un précurseur dans le domaine de l’ingénierie verte. Avec de nombreuses applications dans la construction automobile, le transport ferroviaire, l’électronique grand public et la production aérospatiale, ce matériau polyvalent offre des solutions prometteuses pour les industries du 21e siècle.

En Chine, le procédé Pidgeon est la méthode prédominante pour la production de magnésium. Cependant, cette technique pose des défis environnementaux en raison de la génération importante de gaz à effet de serre (GES) et de la forte consommation de combustibles fossiles. Par conséquent, une équipe de chercheurs chinois s'est lancée dans une analyse du cycle de vie (ACV) pour évaluer la consommation d'énergie et les émissions de GES associées au procédé Pidgeon et à cinq méthodes alternatives.

L'étude, menée dans le comté de Fugu, le plus grand site de production de magnésium de Chine, a utilisé un modèle de cycle de vie du berceau à la porte. En exploitant les processus techniques locaux et les données de production, les chercheurs ont acquis des connaissances approfondies sur les économies d'énergie et la réduction des émissions de carbone dans le processus de production de magnésium.

Les résultats les plus notables ont été les valeurs mises à jour de la consommation d'énergie et des émissions de GES pour le procédé Pidgeon actuel à Fugu, s'élevant respectivement à 6.38 × 105 MJ et 39.3 t d'équivalent CO2. Ces chiffres, tirés de la base de données chinoise, servent de référence cruciale pour l’établissement de quotas carbone au sein de l’industrie nationale du magnésium.

Une des méthodes alternatives étudiées consistait à utiliser de la magnésite abandonnée comme matière première et du gaz de cokerie provenant des aciéries comme combustible. Cette approche a démontré une performance économique supérieure en termes de coûts d’émission de gaz à effet de serre.

Publiée dans la revue Carbon Resources Conversion, l’étude vise à apporter des informations précieuses sur le développement durable des industries du magnésium. En outre, il cherche à guider les processus décisionnels dans le choix des itinéraires, en s'alignant sur les objectifs de plafonnement des émissions de carbone et de neutralité carbone de la Chine.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le processus Pidgeon ?

R : Le procédé Pidgeon est une méthode de réduction thermique qui consiste à utiliser de la dolomite calcinée et du ferrosilicium pour produire du magnésium.

Q : Quels sont les défis associés au processus Pidgeon ?

R : Le procédé Pidgeon génère de grandes quantités de gaz à effet de serre (GES) et dépend d'une consommation importante de combustibles fossiles.

Q : Quelle est la méthode alternative mentionnée dans l’étude ?

R : La méthode alternative explorée dans l’étude consiste à utiliser la magnésite abandonnée comme matière première et le gaz de cokerie des aciéries comme combustible.

Q : Quels sont les objectifs de l’étude ?

R : L'étude vise à promouvoir le développement durable dans les industries du magnésium et à fournir des conseils pour le choix d'itinéraires conformes aux objectifs de plafonnement des émissions de carbone et de neutralité carbone de la Chine.