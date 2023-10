Des biologistes étudient les eucaryotes microbiens dans des lacs géothermiques difficiles

By

Des biologistes de l'Université de Syracuse mènent des recherches pour comprendre comment les eucaryotes microbiens se développent dans les conditions difficiles des lacs géothermiques. Les eucaryotes sont des organismes dotés d'un noyau et d'autres organites liés à la membrane. Ils constituent une part importante de la biodiversité terrestre, avec environ 8.7 millions d’espèces. Les protistes, micro-organismes unicellulaires, constituent un groupe majeur d'eucaryotes et leur étude permet de comprendre l'évolution de formes de vie complexes.

Les chercheurs du département de biologie de l'université de Syracuse, dirigés par Angela Oliverio, professeur adjoint de biologie, ont mené des recherches sur le terrain au parc national volcanique de Lassen en Californie, connu pour son plus grand lac géothermique des États-Unis. Le lac est extrêmement chaud (~52°C/124°F) et acide (pH ~2), offrant un environnement unique pour étudier les polyextrémophiles.

Les polyextrémophiles sont des organismes qui se sont adaptés à de multiples conditions extrêmes. En analysant des études antérieures sur les eucaryotes microbiens dans des environnements extrêmes, les chercheurs ont découvert que certaines lignées d'amibes étaient fréquemment trouvées dans des environnements à haute température. Cette découverte les a amenés à étudier ces amibes pour mieux comprendre comment les cellules eucaryotes s’adaptent à la chaleur extrême.

Une amibe particulière, T. thermoacidophilus, s'est avérée abondante dans le lac géothermique du parc national de Lassen. Cependant, aucune donnée génomique sur cet organisme n'existe. Les chercheurs se sont rendus au parc pour étudier T. thermoacidophilus et rechercher d'autres eucaryotes extrémophiles. Ils ont collecté des échantillons d’eau du lac à l’aide d’un outil spécialisé et les ont ramenés au laboratoire pour une analyse plus approfondie.

L’équipe isole actuellement des cellules individuelles des échantillons pour le séquençage du génome et la caractérisation des amibes par microscopie. Les chercheurs espèrent que leurs découvertes contribueront à une meilleure compréhension de la façon dont les eucaryotes s’adaptent aux environnements extrêmes et pourraient potentiellement révéler quels types d’environnements dans l’univers peuvent soutenir la vie.

