Des traits uniques ont aidé les mammifères à survivre à des extinctions massives, selon une nouvelle étude

Contrairement aux croyances antérieures, les mammifères qui ont survécu aux extinctions massives n’étaient pas toujours des généralistes ; beaucoup avaient des traits uniques qui facilitaient leur survie, ce qui a conduit à une réévaluation des modèles d'évolution.

Lorsqu’un astéroïde a frappé la Terre il y a 66 millions d’années, il a déclenché une extinction massive dévastatrice. Les dinosaures (à l’exception de quelques oiseaux) ont tous disparu, ainsi que de nombreux mammifères. Mais certains petits mammifères ont survécu, jetant les bases de tous les mammifères vivants aujourd’hui.

Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que les mammifères et leurs proches qui ont survécu à des périodes difficiles (comme celles des extinctions massives) ont survécu parce qu’ils étaient des généralistes capables de manger à peu près n’importe quoi et de s’adapter à tout ce que la vie leur imposait. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution suggère que cette hypothèse pourrait ne pas être tout à fait exacte.

L'étude, dirigée par Ken Angielczyk, paléomammologue au Field Museum, a étudié l'arbre généalogique des mammifères à travers de multiples extinctions massives. Les chercheurs ont découvert que les espèces qui ont survécu n’étaient pas aussi génériques qu’on le pensait auparavant. Au lieu de cela, ils possédaient des traits nouveaux et différents qui jouaient probablement un rôle crucial dans leur survie.

Selon Angielczyk, « ceux qui ont survécu le plus souvent ne semblaient généralisés qu’avec le recul, par rapport à leurs descendants ultérieurs. C’étaient en fait des animaux assez avancés pour leur époque, avec de nouveaux traits qui auraient pu les aider à survivre et leur offrir une flexibilité évolutive.

Des études antérieures ont suggéré que les petits mammifères insectivores tendent à être les lignées qui survivent aux extinctions massives. Cependant, cette nouvelle recherche développe cette notion en indiquant que les synapsides plus grandes, le groupe d'animaux auquel appartiennent les mammifères, avaient également la capacité de survivre aux événements d'extinction.

Les chercheurs ont examiné l’arbre généalogique des synapsides et ont identifié qu’à certains moments de l’évolution, ce ne sont pas seulement les petites espèces non spécialisées qui ont survécu. Certaines synapsides plus grandes, dotées de caractéristiques uniques, ont également réussi à survivre et à prospérer.

Par exemple, de nombreux mammifères de l’époque des dinosaures avaient des structures dentaires qui leur permettaient de couper leurs proies, tandis que quelques-uns possédaient des structures dentaires capables de broyer en plus de couper. Ces structures dentaires plus spécialisées leur auraient donné un avantage en période de pénurie alimentaire, leur permettant de manger une plus grande variété d’aliments.

Dans l’ensemble, l’étude met en évidence l’importance de prendre en compte les nouveaux traits et caractéristiques lors de l’examen de l’évolution des mammifères. Il remet en question l’idée selon laquelle les généralistes sont les seuls capables de survivre aux extinctions massives et suggère que des traits uniques peuvent fournir l’adaptabilité nécessaire à la survie.

