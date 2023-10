Survivre aux extinctions massives : de nouveaux traits essentiels au succès des mammifères

Une étude récente a remis en question la croyance de longue date selon laquelle les animaux généralisés ont plus de chances de survivre aux extinctions massives. L'étude, menée par des chercheurs du Field Museum et du Columbia College Chicago, a révélé que des caractéristiques nouvelles et différentes peuvent jouer un rôle crucial dans la survie des espèces après des événements catastrophiques.

L’idée de la « survie des individus non spécialisés » prévaut depuis des décennies, suggérant que les animaux généralistes capables de s’adapter à divers environnements et sources de nourriture ont plus de chances de survivre aux événements d’extinction. Cependant, l’étude a révélé que les espèces survivantes étaient en réalité assez avancées pour leur époque, possédant de nouveaux traits qui auraient pu contribuer à leur capacité à s’adapter et à survivre.

Contrairement à la croyance populaire, les chercheurs ont découvert que ce ne sont pas les petits insectes mangeurs généralistes qui ont survécu aux extinctions massives, mais plutôt des espèces aux caractéristiques uniques. Des hypothèses antérieures suggéraient que les petits animaux généralistes seraient les plus résilients, car ils peuvent se cacher et se nourrir de tout ce qui est disponible. Cependant, l’étude a révélé que les animaux spécialisés ayant des besoins alimentaires et des adaptations spécifiques avaient de meilleures chances de survie.

Les chercheurs ont construit un vaste arbre généalogique des synapsides, le groupe d'animaux qui comprend les mammifères, pour étudier leur histoire évolutive à travers des radiations majeures et des extinctions massives. En analysant les informations sur le régime alimentaire et la taille du corps, ils ont découvert que les plus grosses synapsides étaient souvent les survivants, réfutant ainsi la notion de « survie des plus petits et non spécialisés ».

Une analyse plus approfondie a révélé que de nombreux mammifères survivants présentaient des caractéristiques plus récentes et plus originales, telles que des dents spécialisées pour couper et broyer leurs proies. Ces traits uniques leur ont fourni une flexibilité évolutive qui leur a permis de prospérer dans des environnements changeants.

Cette étude remet en question les hypothèses précédentes et souligne l’importance de prendre en compte un plus large éventail de traits et de caractéristiques lors de l’étude de la survie des espèces lors d’extinctions massives. Les résultats suggèrent que l’adaptation et l’innovation pourraient jouer un rôle plus important dans le succès des espèces qu’on ne le pensait auparavant.

Sources:

– Étude publiée dans Nature Ecology & Evolution par Ken Angielczyk : MacArthur Conservator of Paleomammalogy at the Field Museum

– Étude de David Grossnickle, professeur adjoint à l’Oregon Institute of Technology