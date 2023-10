L'application des principes évolutifs aux systèmes non vivants

Une équipe de scientifiques et de philosophes a proposé que la théorie de l'évolution de Darwin, basée sur la sélection naturelle, puisse également s'appliquer aux systèmes non vivants. Ils suggèrent que divers systèmes, tels que les minéraux, les changements au sein des étoiles et les ouragans, sont constitués de multiples composants qui peuvent s'assembler de différentes manières. Certaines de ces configurations persistent, d’autres non.

Les chercheurs soutiennent que la persistance de certaines formes dans les systèmes non vivants est régie par des pressions de sélection, similaires à la « survie du plus apte » dans l’évolution darwinienne. Ils pensent que cette proposition s’étend aux systèmes statiques comme les minéraux, ainsi qu’aux systèmes dynamiques comme les ouragans, les étoiles et même la vie elle-même. Avant leurs travaux, il n’existait aucune loi expliquant la complexité croissante observée au fil du temps dans les systèmes vivants et non vivants.

Dans leur étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs ont identifié trois pressions de sélection qui s'appliquent aux systèmes en évolution : la stabilité, la nouveauté et la capacité à poursuivre les processus fondamentaux. Ils proposent que les informations fonctionnelles d'un système augmentent si de nombreuses configurations différentes sont soumises à une sélection pour une ou plusieurs fonctions.

Les auteurs estiment que cette nouvelle loi offre une perspective fonctionnelle du cosmos. Il met l'accent sur des relations importantes, telles que la manière dont de nouvelles fonctions peuvent émerger en réponse à de nouvelles caractéristiques environnementales. Cela suscite des questions introspectives sur l’évolution de notre propre biosphère et les fonctions que nous favorisons ou endommageons.

Alors que certains experts, comme le professeur Milan Ćirković, considèrent ces travaux comme un ajout précieux à l'astrobiologie, à la science des systèmes et à la théorie de l'évolution, d'autres, dont le professeur Martin Rees, sont sceptiques. Rees soutient que l'émergence de divers matériaux, environnements et structures dans le monde inanimé ne nécessite pas nécessairement un nouveau principe sous-jacent similaire à la sélection darwinienne.

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences