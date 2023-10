Un géologue découvre une plaque tectonique jusqu'alors inconnue nommée Pontus

Un géologue de l'Université d'Utrecht a fait une découverte révolutionnaire en reconstruisant une plaque tectonique jusqu'alors inconnue appelée Pontus, qui faisait autrefois un quart de la taille de l'océan Pacifique. L'existence de la plaque avait été prédite il y a plus de dix ans sur la base de fragments trouvés profondément dans le manteau terrestre, et maintenant Suzanna van de Lagemaat a reconstruit la plaque grâce à des recherches sur le terrain dans diverses régions telles que le Japon, Bornéo et les Philippines.

En étudiant les chaînes de montagnes de ces régions, van de Lagemaat a trouvé des preuves que les restes océaniques du nord de Bornéo appartenaient à la plaque du Pont, longtemps suspectée. Elle a maintenant reconstruit la plaque entière et l'a baptisée Pontus. Comprendre les mouvements des plaques tectoniques est crucial pour comprendre l’histoire géologique et les changements climatiques de la planète. Les mouvements de ces plaques ont façonné la paléogéographie de la planète et influencé la répartition des métaux rares.

On pense que la plaque du Pont existait il y a 120 millions d'années dans l'océan paléo-Pacifique et devait être séparée des plaques Pacifique connues par une vaste zone de subduction dans l'océan Pacifique occidental. Les recherches de Van de Lagemaat ont fourni des preuves indépendantes de cette hypothèse. Des traces de la plaque du Pont ont été trouvées non seulement dans le nord de Bornéo, mais également sur l'île de Palawan, dans l'ouest des Philippines, et dans la mer de Chine méridionale.

L'existence de Pontus a été prédite sur la base de signaux sismiques et de perturbations du manteau terrestre causées par des plaques subductées. Ces perturbations peuvent être observées lorsque les sismographes captent les signaux des tremblements de terre. Les anomalies du manteau indiquent la présence de fragments de plaques anciennes. Les recherches de Van de Lagemaat ont enrichi la compréhension de la tectonique des plaques et mis en lumière l'histoire géologique de la région.

