Les chercheurs découvrent des similitudes entre les sursauts radio rapides et les tremblements de terre

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont découvert des similitudes frappantes entre le comportement statistique des sursauts radio rapides (FRB) répétés et les tremblements de terre. Les FRB sont d’intenses rafales d’ondes radio provenant de l’extérieur de notre galaxie et durent généralement quelques millisecondes. Cependant, les astronomes ont également observé des sursauts mille fois plus courts.

L'étude menée par les astrophysiciens Tomonori Totani et Yuya Tsuzuki de l'Université de Tokyo a analysé un ensemble de données de 7000 20121102 sursauts provenant de trois sources FRB répétitives. Les données ont été recueillies à l'aide de télescopes tels que l'observatoire d'Arecibo à Porto Rico et le télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres dans le sud-ouest de la Chine. L'une des sources, FRBXNUMXA, se trouve à plus de trois milliards d'années-lumière et a été le premier répéteur FRB découvert.

Les chercheurs ont découvert que les heures d’arrivée des sursauts de FRB20121102A présentaient un degré élevé de corrélation, de nombreux sursauts arrivant à moins d’une seconde d’intervalle. Cette corrélation s’est estompée sur des périodes plus longues, avec des rafales séparées de plus d’une seconde arrivant de manière aléatoire. Le comportement est similaire à la façon dont les tremblements de terre produisent des répliques secondaires à la suite d’une secousse, mais deviennent imprévisibles une fois l’épisode de réplique passé.

En outre, les chercheurs ont découvert que le taux de « répliques » FRB suit la loi Omori-Utsu, qui caractérise l’apparition de répliques sismiques sur Terre. Ils ont constaté que chaque explosion avait 10 à 50 % de chances de produire une réplique, selon sa source. Il est intéressant de noter que la probabilité est restée constante même lorsque l’activité du FRB a soudainement augmenté au cours d’un épisode donné.

Bien qu’il existe une différence majeure entre les FRB et les tremblements de terre – les énergies des FRB corrélées dans le temps ne sont absolument pas corrélées – les chercheurs attribuent cette différence à la plage dynamique limitée des données FRB par rapport aux tremblements de terre.

Ces résultats s'appuient sur des recherches antérieures menées par des astronomes chinois en 2018, qui ont montré que la distribution d'énergie des FRB peut être décrite à l'aide de la loi sismique de Gutenberg-Richter.

La recherche ouvre des perspectives pour une exploration plus approfondie des propriétés de la matière nucléaire dans les étoiles à neutrons, ce qui pourrait fournir des informations sur l’origine des FRB. L'étude a été publiée dans les Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

