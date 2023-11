La lumière : un catalyseur surprenant pour l’évaporation et ses implications potentielles

By

L’évaporation de l’eau liquide, un processus physique bien étudié sur Terre, pourrait avoir un facteur surprenant en jeu : la lumière elle-même. Des expériences récentes menées par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis en lumière une toute nouvelle source d’évaporation qui pourrait potentiellement avoir un impact transformateur sur l’eau liquide plus important que la chaleur seule. Cette découverte remet en question la compréhension actuelle du cycle de l’eau et ouvre de nouvelles possibilités dans divers domaines scientifiques.

Historiquement, le processus d’évaporation de l’eau a été attribué à la chaleur. Cependant, les incohérences dans les taux d’évaporation de l’eau ont intrigué les mathématiciens et les scientifiques ces dernières années. Dans une étude menée en 2022, les chercheurs ont observé un taux d’évaporation qui dépassait de 278 % la limite thermique de l’eau liquide.

Initialement sceptiques quant à ces résultats, les chercheurs du MIT ont entrepris d'explorer des explications alternatives. Grâce à leurs expériences, ils ont découvert que la lumière, en l’absence de chaleur, peut provoquer l’évaporation de l’eau liquide. Cette révélation est particulièrement intrigante car on sait que l’eau absorbe principalement la chaleur et non la lumière. Cela explique pourquoi la lumière du soleil peut pénétrer dans les profondeurs des océans lorsque l’eau est claire, nous permettant ainsi de voir le fond marin d’en haut.

Les chercheurs ont découvert qu’en dirigeant des lumières colorées sur un hydrogel rempli d’eau, ils pouvaient mesurer la quantité d’eau perdue par évaporation. Les lumières utilisées étaient protégées de l’émission de chaleur, mais elles provoquaient néanmoins la formation de condensation sur le matériau.

Compte tenu de l’importance potentielle de cette découverte, les chercheurs du MIT ont baptisé ce phénomène « l’effet photomoléculaire ». Si la lumière sans chaleur peut effectivement provoquer l’évaporation, cela a de profondes implications dans des domaines tels que le dessalement. L’exploitation de ces connaissances pourrait conduire à des processus de dessalement beaucoup plus efficaces et rentables, triplant ou quadruplant potentiellement leur productivité actuelle.

QFP

Q : Comment la lumière provoque-t-elle l’évaporation ?

R : Les chercheurs du MIT ont découvert que la lumière seule, en l'absence de chaleur, peut provoquer l'évaporation de l'eau liquide. Bien que l’eau absorbe principalement l’énergie thermique, cette étude suggère qu’elle peut également absorber la lumière, déclenchant un effet d’évaporation lorsqu’elle est exposée à des longueurs d’onde spécifiques de la lumière.

Q : Quelles implications cette découverte a-t-elle ?

R : Cette découverte remet en question la compréhension traditionnelle de l’évaporation de l’eau, conduisant à une réévaluation du cycle de l’eau. De plus, cela présente de nouvelles opportunités pour améliorer les processus de dessalement, les rendant potentiellement beaucoup plus efficaces et rentables.

Q : Des efforts sont-ils en cours pour valider ces résultats ?

R : Oui, les chercheurs du MIT ont déjà entamé des collaborations avec d’autres experts pour confirmer et approfondir leurs résultats. D'autres équipes de recherche envisagent également de tenter de reproduire les résultats, garantissant ainsi un examen minutieux et une vérification indépendante de cette découverte révolutionnaire.

Q : Quel impact cette découverte peut-elle avoir sur la modélisation du changement climatique ?

R : En améliorant notre compréhension de l’évaporation, cette découverte pourrait potentiellement améliorer la modélisation du changement climatique. Les résultats pourraient contribuer à des prévisions et des évaluations plus précises du cycle de l’eau et de son impact sur les modèles climatiques mondiaux.

Q : Où puis-je trouver plus de détails sur cette recherche ?

R : L'étude menée par les chercheurs du MIT a été publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences (PNAS).