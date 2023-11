La rencontre de Lucy Mission avec Dinkinesh révèle un système binaire surprenant

Lors d'une première rencontre révolutionnaire, la mission Lucy de la NASA a récemment survolé Dinkinesh, une petite roche spatiale située dans la ceinture principale d'astéroïdes. Cependant, ce que les scientifiques croyaient à l’origine être un astéroïde singulier s’est avéré être un système binaire, ajoutant une tournure inattendue à la mission.

Keith Noll, scientifique du projet Lucy du Goddard Space Flight Center de la NASA, a exprimé son enthousiasme face à la découverte, déclarant : « Le fait qu'il s'agisse de deux la rend encore plus excitante. » Ce système binaire présente des similitudes avec l'astéroïde binaire géocroiseur Didymos et sa lune Dimorphos, que la mission Double Asteroid Redirection Test de la NASA a observée en 2022. Néanmoins, il existe des différences intrigantes que les chercheurs étudieront plus en détail.

Lucy, lancée en octobre 2021, vise à explorer les astéroïdes troyens, des corps célestes en orbite autour de Jupiter. En étudiant ces reliques du premier système solaire, la NASA espère mieux comprendre la formation et l’évolution de notre voisinage cosmique.

Bien que Dinkinesh ne soit pas un astéroïde troyen, le survol a servi de test crucial pour le système de suivi du terminal de Lucy. Le vaisseau spatial a suivi avec succès l'astéroïde de manière autonome lors de la rencontre à grande vitesse, démontrant l'efficacité du système. Tom Kennedy, ingénieur en guidage de mission et en navigation chez Lockheed Martin, a qualifié la série d'images capturées pendant le survol de « géniales », soulignant que le système fonctionnait exceptionnellement bien.

En plus de tester le système de suivi, Lucy a également collecté des données précieuses sur Dinkinesh. Les premières estimations indiquent que le plus gros astéroïde mesure environ 0.5 mile (790 mètres) de diamètre à son point le plus large, tandis que le plus petit mesure environ 0.15 mile (220 mètres) de largeur. Toutefois, les scientifiques attendent encore davantage de données pour affiner ces estimations.

Suite à sa rencontre avec Dinkinesh, Lucy reviendra sur Terre pour une assistance gravitationnelle qui la propulsera vers sa prochaine destination, l'astéroïde de la ceinture principale 52246 Donaldjohanson. Ce prochain survol est prévu pour 2025, et la mission ultime de Lucy consiste à explorer les chevaux de Troie de Jupiter, le premier rendez-vous étant attendu en 2027.

L'ajout de Dinkinesh à la liste des cibles de la mission a augmenté le nombre total d'astéroïdes de sept à onze, laissant Hal Levison, l'enquêteur principal de la mission, impressionné. « Dinkinesh porte vraiment bien son nom ; c'est merveilleux », a noté Levison. La découverte inattendue d'un système binaire a accru l'importance scientifique de la mission de Lucy, promettant des révélations encore plus passionnantes à l'avenir.

QFP

Quelle est la mission de Lucy ?

La mission Lucy, lancée par la NASA en octobre 2021, vise à étudier les astéroïdes troyens, qui sont des roches spatiales en orbite autour de Jupiter et vestiges du premier système solaire.

Qu’a révélé la rencontre avec Dinkinesh ?

La rencontre avec Dinkinesh, initialement considéré comme un seul astéroïde, a révélé qu’il s’agit en réalité d’un système binaire composé de deux astéroïdes en orbite l’un autour de l’autre.

Comment Lucy suit-elle les astéroïdes pendant les survols ?

Lucy utilise un système de suivi de terminal qui permet au vaisseau spatial de suivre de manière autonome les astéroïdes lors de survols à grande vitesse, comme lors de la rencontre avec Dinkinesh.

Quelle sera la prochaine cible de Lucy ?

Après sa rencontre avec Dinkinesh, Lucy reviendra sur Terre pour une assistance gravitationnelle, qui la propulsera vers sa prochaine cible, l'astéroïde de la ceinture principale 52246 Donaldjohanson.

Quand Lucy atteindra-t-elle les chevaux de Troie Jupiter ?

Lucy devrait atteindre les Jupiter Trojans, une collection d'astéroïdes partageant l'orbite de Jupiter, en 2027, après une série de survols et d'observations scientifiques.