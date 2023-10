La Terre est-elle à l’approche d’une transition climatique ?

Une étude récente suggère que l'augmentation des niveaux de méthane dans l'atmosphère terrestre au cours des 17 dernières années pourrait être le signe d'un événement climatique plus important. Cette augmentation du méthane n’est pas sans rappeler les « événements de terminaison » passés qui marquent la fin des périodes glaciaires. Le climat de la Terre subit des cycles de périodes glaciaires longues et froides suivies de périodes interglaciaires plus courtes et plus chaudes. Ces cycles se produisent sur des milliers d'années.

Nous nous trouvons actuellement dans une phase interglaciaire de la période glaciaire quaternaire, qui a commencé il y a environ 2.5 millions d’années. Cependant, certains éléments indiquent qu'un changement pourrait être en cours. L’augmentation des niveaux de méthane depuis 2006 ressemble aux tendances observées au début des précédentes terminaisons glaciaires.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui peut piéger la chaleur dans l'atmosphère. Même si la majorité des émissions de méthane proviennent d’activités humaines telles que l’utilisation de combustibles fossiles et l’agriculture, des sources naturelles comme la végétation en décomposition et le dégel du pergélisol y contribuent également. La récente augmentation des émissions de méthane n’est pas uniquement liée aux combustibles fossiles, mais est également influencée par le changement climatique, qui crée des conditions plus chaudes et plus humides qui favorisent la décomposition des zones humides.

Les auteurs de l'étude suggèrent que la croissance actuelle du méthane et le déplacement isotopique pourraient indiquer une réorganisation plus importante du climat et de la biosphère. Même si l’on ne sait pas exactement comment cet événement potentiel se déroulera, il est peu probable qu’il signale le début d’une nouvelle ère glaciaire. Au lieu de cela, cela laisse présager un climat plus chaud et des changements importants dans les systèmes naturels de la Terre.

Même si les raisons exactes de l'augmentation rapide du méthane restent inconnues, les scientifiques soulignent l'importance de comprendre et de traiter le méthane en tant que moteur et indicateur du changement climatique. L’étude soulève la question de savoir si la Terre entre dans une nouvelle phase connue sous le nom de « Termination Zero », qui impliquerait un changement de température vers un avenir encore plus chaud. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les implications et les conséquences du comportement du méthane dans le contexte du changement climatique terrestre.

Sources : The Conversation, Cycles biogéochimiques mondiaux