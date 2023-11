Percer les secrets de l'intérieur de la Terre : le rôle de l'eau dans l'altération du noyau

By

Dans une étude révolutionnaire, des scientifiques de l'Université d'État de l'Arizona, en collaboration avec des chercheurs de l'Université Yonsei en Corée du Sud, ont dévoilé une découverte étonnante sur le noyau terrestre. La recherche, publiée dans Nature Geoscience, met en lumière la mystérieuse couche primaire E et le rôle de l'eau dans la modification de la composition de la planète.

Pendant des années, les sismologues se sont interrogés sur les origines de la couche E prime, une fine région s’étendant sur quelques centaines de kilomètres à l’intérieur de la planète. Mais aujourd’hui, grâce au travail assidu de cette équipe internationale, l’énigme est enfin résolue.

Leurs recherches révèlent que l'eau de la surface de la Terre a l'incroyable capacité de pénétrer profondément dans la planète, atteignant la limite noyau-manteau à environ 1,800 XNUMX milles sous la surface. À ce stade, une interaction chimique remarquable se produit, restructurant fondamentalement la structure du noyau terrestre.

Grâce à des expériences rigoureuses à haute pression, les scientifiques ont démontré que lorsque l’eau des plaques tectoniques subductées interagit avec les matériaux du noyau, elle forme une couche unique à la partie la plus externe du noyau. Cette couche est particulièrement riche en hydrogène et pauvre en silicium, ce qui modifie la composition du noyau en une structure semblable à un film. La réaction génère également des cristaux de silice qui montent et s’intègrent au manteau.

Les sismologues observent depuis longtemps des caractéristiques anormales dans cette région, telles qu'une réduction des vitesses sismiques et une diminution de la densité. La couche métallique liquide modifiée, attribuée à la réaction chimique induite par l’eau, s’aligne sur ces anomalies.

Cette étude révolutionnaire fournit non seulement une explication sur les origines de la couche principale E, mais offre également une nouvelle perspective sur le rôle de l'eau dans l'altération du noyau terrestre. Il met en évidence l'impact profond que l'eau subductée peut avoir sur la composition de la planète, approfondissant ainsi notre compréhension des processus dynamiques qui se produisent sous nos pieds.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la couche principale E ?

R : La couche principale E est une fine région du noyau terrestre, s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, dont les origines ont longtemps été un mystère.

Q : Quel rôle l’eau joue-t-elle dans l’altération du noyau ?

R : L'eau de la surface de la Terre peut pénétrer profondément dans la planète, déclenchant une interaction chimique avec les matériaux du noyau qui aboutit à une couche centrale externe unique et à la montée de cristaux de silice dans le manteau.

Q : Quelles anomalies les sismologues ont-ils observées dans cette région ?

R : Les sismologues ont observé une réduction des vitesses sismiques et une diminution de la densité dans la couche métallique liquide modifiée résultant de la réaction chimique induite par l'eau.