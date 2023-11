Des astrophysiciens découvrent de nouvelles informations sur de mystérieuses éruptions cosmiques

Les astronomes ont récemment fait une découverte fascinante dans l’espace lointain. Le 7 septembre 2022, l’installation transitoire de Zwicky a détecté un objet transitoire brillant à environ un milliard d’années-lumière de la Terre. Cet objet, baptisé AT2022tsd ou Diable de Tasmanie, a retenu l'attention des chercheurs en raison de son extraordinaire activité de torchage. Grâce à une analyse minutieuse, les scientifiques pensent désormais que ces éruptions cosmiques pourraient être provoquées par les puissantes forces exercées par les trous noirs ou les étoiles à neutrons.

Le diable de Tasmanie appartient à une classe d’objets connus sous le nom de transitoires optiques bleus rapides lumineux (LFBOT). Ces objets se caractérisent par leur éclaircissement temporaire dans le ciel, bien au-delà des frontières de notre propre galaxie. Contrairement aux supernovas, qui peuvent mettre des semaines à s'éclaircir, le diable de Tasmanie présente des éclats de luminosité de courte durée qui ne durent que quelques minutes. Ce comportement unique laisse les scientifiques perplexes depuis des années, mais les découvertes récentes mettent en lumière leur origine.

Les trous noirs et les étoiles à neutrons font partie des objets les plus compacts et les plus denses de l'univers. Ils se forment lorsque les noyaux d’étoiles massives s’effondrent après leur mort. Les trous noirs sont si denses que même la lumière ne peut échapper à leur attraction gravitationnelle, les rendant invisibles à l’œil nu. Cependant, les éclairs fugaces observés depuis le Diable de Tasmanie et d’autres LFBOT suggèrent que ces restes denses d’étoiles présentent une activité surprenante.

L’importance de cette découverte réside dans l’opportunité qu’elle offre d’étudier les propriétés des cadavres stellaires nouvellement formés. "Le cadavre n'est pas simplement assis là, il est actif et fait des choses que nous pouvons détecter", explique l'astronome Anna Ho, auteur principal de l'étude. Cette nouvelle compréhension ouvre la voie à une exploration plus approfondie de ces événements cosmiques extrêmes et fournit des informations précieuses sur le comportement des étoiles mourantes.

À mesure que davantage de LFBOT seront détectés et étudiés, les scientifiques espèrent mieux comprendre les comportements intenses et particuliers associés aux stades terminaux des étoiles. Le diable de Tasmanie et ses homologues, comme la vache et le koala, offrent des perspectives passionnantes pour faire progresser notre connaissance des phénomènes remarquables de l'univers.

FAQ:

Q : Que sont les LFBOT ?

R : Les transitoires optiques bleus rapides et lumineux (LFBOT) sont des objets situés dans l’espace lointain qui présentent des éclats de luminosité temporaires.

Q : Qu’est-ce qui cause l’activité de torchage des LFBOT ?

R : Les scientifiques pensent que l'activité de torchage des LFBOT est causée soit par des trous noirs, soit par des étoiles à neutrons, qui sont des objets extrêmement denses dans l'univers.

Q : Comment se forment les trous noirs et les étoiles à neutrons ?

R : Les trous noirs et les étoiles à neutrons se forment lorsque les noyaux d’étoiles massives s’effondrent après leur mort.

Q : Pourquoi la découverte des LFBOT est-elle importante ?

R : La découverte des LFBOT offre l’opportunité d’étudier les propriétés et le comportement des cadavres stellaires nouvellement formés, offrant ainsi des informations précieuses sur les stades terminaux des étoiles.