De nouvelles découvertes suggèrent une activité cryovolcanique récente sur Pluton

Pluton, autrefois considéré comme un petit objet céleste sans intérêt dans notre système solaire, continue de surprendre les scientifiques par sa complexité. Près d'une décennie après que la sonde spatiale New Horizons de la NASA a terminé son survol historique, révélant des images époustouflantes de la lointaine planète naine, de nouvelles recherches suggèrent que Pluton pourrait avoir connu une activité cryovolcanique il y a seulement quelques millions d'années.

Au lieu de la roche en fusion traditionnelle trouvée dans les volcans terrestres, le cratère inhabituel de Kiladze sur Pluton aurait émis de la lave glacée, un processus connu sous le nom de cryovolcanisme. Ce phénomène, qui se produit également sur les lunes des géantes gazeuses de notre système solaire, implique l'éruption d'eau d'un océan souterrain caché sur la surface de la planète, la façonnant et la remodelant sur des millions d'années.

Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur les sources de chaleur et l'histoire géologique de Pluton. L'activité volcanique nécessite une source de chaleur, et les découvertes récentes suggèrent qu'il reste plus de chaleur à l'intérieur de la planète naine qu'on ne l'avait estimé précédemment. La présence de glace d'eau autour du cratère Kiladze est une forte indication qu'il diffère considérablement des autres zones de la surface couverte de glace de méthane et d'azote de Pluton.

L'inclinaison axiale unique de Pluton, à un angle aigu de 120 degrés, contribue à son climat dynamique et à ses changements lorsqu'elle tourne autour du soleil. La sublimation de la glace de méthane en brume d'hydrocarbures dans l'atmosphère de Pluton, suivie de précipitations sous forme de neige à la surface, a créé une épaisse couche de smog organique qui masque la signature spectrale de la glace d'eau. Les chercheurs estiment que cette couche s’est formée en trois millions d’années, ce qui suggère que le cratère Kiladze était « vivant » il y a seulement quelques millions d’années.

Le mécanisme exact à l'origine du cryovolcanisme sur Pluton reste incertain en raison de la petite taille de la planète et des effets de refroidissement au cours de ses 4.6 milliards d'années d'existence. Bien qu'une possibilité soit la présence d'éléments radioactifs dans le noyau de Pluton, libérant de la chaleur lors de leur désintégration, les recherches indiquent qu'il pourrait ne pas y avoir suffisamment de ces éléments pour soutenir une activité volcanique significative. Le mystère de ce qui empêche l’océan souterrain de Pluton de geler complètement reste sans réponse.

D'autres études et analyses des données de New Horizons aideront les scientifiques à percer les secrets de l'histoire géologique de Pluton et à faire la lumière sur le monde fascinant qui se trouve aux confins de notre système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que le cryovolcanisme ?



R : Le cryovolcanisme est un type d'activité volcanique qui implique l'éruption de substances volatiles telles que l'eau, l'ammoniac ou le méthane au lieu de roches en fusion.

Q : Qu'est-ce que le cratère Kiladze ?



R : Le cratère Kiladze est un cratère inhabituel sur Pluton qui, selon les chercheurs, a été formé par une activité cryovolcanique, crachant de la lave glacée à la surface de la planète.

Q : Quel âge a Pluton ?



R : On estime que Pluton a environ 4.6 milliards d’années, soit à peu près le même âge que le système solaire.

Q : Pourquoi Pluton est-elle recouverte de glace de méthane et d’azote ?



R : La surface de Pluton est principalement composée de glace de méthane et d'azote, qui se sublime dans l'atmosphère et forme une brume d'hydrocarbures en raison de son inclinaison axiale unique et de son orbite autour du soleil.

Q : Qu’est-ce qui empêche l’océan souterrain de Pluton de geler ?



R : Le mécanisme exact derrière la prévention du gel complet dans l’océan souterrain de Pluton reste inconnu. Les scientifiques pensent que des poches d’eau liquide pourraient avoir été laissées sur place lors du refroidissement de la planète et que des éruptions cryovolcaniques puiseraient dans ces poches. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette hypothèse.