Les télescopes actionnés par des robots Bright Transient Survey (BTS) découvrent, confirment et classifient une nouvelle supernova

Un groupe de scientifiques et d’astronomes a réalisé une percée significative dans l’étude des supernovae en utilisant avec succès les technologies de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique. Les astronomes ont utilisé le projet de robot Bright Transient Survey (BTS) dans le cadre d’une initiative plus large visant à observer et à classer les supernovae qui dépassent un certain niveau de luminosité.

Le BTSbot, développé par des étudiants et des professeurs de l'Université Northwestern, a pu identifier et classer une supernova en temps réel, éliminant ainsi le besoin d'une intervention humaine pour confirmer l'événement. En supprimant « l’intermédiaire humain », le robot donne aux chercheurs plus de temps pour analyser l’événement céleste.

Le professeur adjoint Adam Miller de l'Université Northwestern a exprimé l'importance de ce développement, affirmant qu'un perfectionnement ultérieur des modèles pourrait permettre au robot d'isoler des sous-types spécifiques d'explosions stellaires. Cela améliorerait considérablement l’étude des explosions cosmiques et contribuerait au développement de nouvelles hypothèses pour expliquer leurs origines.

Alors que certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes quant au remplacement des humains par l’IA, Miller a souligné que l’objectif ultime est une efficacité accrue. Le projet BTS, démarré en 2018, possède désormais une vaste base de données de dizaines de milliers de supernovae. Ces données permettent à l'équipe de former et d'améliorer la capacité du bot à automatiser le processus de découverte et de classification.

L’application réussie de l’IA et de l’apprentissage automatique dans ce domaine marque une avancée significative dans la recherche astronomique. Grâce au travail collaboratif des télescopes actionnés par des robots BTS, la découverte et la classification de nouvelles supernovae sont désormais plus efficaces que jamais.

– Définition de Supernova : Une supernova est une puissante explosion qui se produit à la fin du cycle de vie d'une étoile, entraînant la libération d'une énorme quantité d'énergie et la formation de nouveaux éléments.

– Définition de l'IA : L'intelligence artificielle fait référence au développement de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine, telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale et la prise de décision.

– Définition de l'apprentissage automatique : l'apprentissage automatique est un sous-ensemble de l'IA qui implique l'utilisation d'algorithmes pour permettre aux ordinateurs d'apprendre et d'interpréter des données sans programmation explicite.

