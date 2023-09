La dernière super lune pour 2023 : la lune des récoltes

By

L’été des pleines lunes fascinantes et rayonnantes touche à sa fin avec la super lune finale le jeudi 28 septembre. La dernière super lune de l’année, connue sous le nom de lune des récoltes, sera visible après le coucher du soleil.

La lune des récoltes doit son nom à son alignement étroit avec l'équinoxe d'automne, qui a eu lieu le 23 septembre. On l’appelle souvent la lune du maïs, symbolisant la fin des récoltes estivales. Cela revêt une importance particulière pour les agriculteurs et les passionnés d’observation du ciel.

Le terme « lune des récoltes » trouve son origine dans les pratiques d'autrefois, lorsque les tracteurs n'avaient pas de phares. Le clair de lune a joué un rôle crucial en permettant une récolte en temps opportun dans les champs.

Les superlunes se produisent lorsque la Lune atteint sa plus grande proximité avec la Terre sur son orbite elliptique, donnant l’illusion d’une taille accrue et d’une luminance améliorée. Selon le Farmer's Almanac, la super lune des récoltes atteindra son apogée vers 6 heures du matin HE le vendredi 29 septembre, après s'être déjà levée la nuit précédente. Ce phénomène céleste continuera à orner le ciel du soir vendredi.

Les superlunes de 2023 ont fourni des démonstrations captivantes de la beauté et de la grandeur de la lune. Même s’il s’agit peut-être de la dernière super lune de l’année, il y aura davantage d’occasions d’assister à ces spectacles célestes à l’avenir. Alors gardez les yeux rivés sur le ciel et émerveillez-vous devant les merveilles de notre univers.

Sources:

– Almanach du fermier

- Actualités scientifiques