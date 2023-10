Le trou noir de la galaxie M87 confirme la rotation avec un jet oscillant

By

Les scientifiques ont confirmé que le trou noir au centre de la galaxie M87 est en rotation, sur la base d'un jet oscillant observé au cours d'une étude de deux décennies. La recherche, dirigée par le scientifique chinois Dr Yuzhu Cui et publiée dans Nature, a analysé les données du télescope de 2000 à 2022 et a détecté un cycle récurrent de 11 ans dans le mouvement précessionnel de la base à réaction. Cette observation concorde avec les prédictions de la théorie générale de la relativité d'Einstein, fournissant la preuve de la rotation du trou noir.

M87 est situé à 55 millions d’années-lumière de la Terre et abrite un trou noir supermassif 6.5 milliards de fois plus massif que le Soleil. L’étude a utilisé un réseau mondial de radiotélescopes pour étudier la dynamique du jet et sa connexion au trou noir central. Le jet a présenté une oscillation d’une amplitude d’environ 10 degrés, confirmant la rotation du trou noir.

Le mécanisme de transfert d’énergie entre les trous noirs supermassifs et leurs disques d’accrétion et jets relativistes a longtemps intrigué les scientifiques. Cette étude donne un aperçu de ce phénomène en démontrant que l’énergie peut être extraite d’un trou noir en rotation, permettant ainsi aux matériaux entourant le trou noir d’être éjectés avec une grande énergie. La rotation des trous noirs supermassifs, facteur crucial dans ce processus, a désormais été directement observée.

L’équipe de recherche s’est concentrée sur M87 en raison de sa proximité, permettant des observations détaillées des régions de formation de jets proches du trou noir. En analysant les données obtenues au cours des 23 dernières années, l’équipe a détecté le jet précessionnel périodique à sa base, mettant ainsi en lumière l’état du trou noir central.

L'étude a également révélé que l'axe de rotation du disque d'accrétion n'est pas aligné avec l'axe de rotation du trou noir, conduisant au jet de précession. Cette découverte fournit une preuve sans équivoque que le trou noir supermassif de M87 est effectivement en rotation. Cette découverte améliore notre compréhension de la nature des trous noirs supermassifs et contribue aux recherches futures dans ce domaine.

Cette étude a utilisé des données de plus de 170 époques d'observations obtenues par divers radiotélescopes à travers le monde, mettant en évidence les efforts de collaboration de la communauté scientifique pour faire progresser nos connaissances sur la dynamique et la relativité des trous noirs.

Définitions:

Trou noir : Un endroit dans l’espace où le champ gravitationnel est si puissant que même la lumière ne peut y échapper. Il existe trois catégories de trous noirs : les trous noirs miniatures, stellaires et supermassifs.

Plasma : Gaz ionisé constitué d'ions positifs et d'électrons libres.